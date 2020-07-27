Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeleri seçimi dün gece tamamlandı. CHP'de yeniden genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımındaki mevcut MYK üyeleri arasında yer alan 4 önemli isim Tuncay Özkan, Ahmet Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Aykut Erdoğdu Parti Meclisi'ne giremedi.
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda dün gece oy sayımının sona ermesiyle Parti Meclisi üyelerinin listesi belli oldu.
Yeni Çağ'ın özel haberine göre; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son A Takımı içerisinde yer alan mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin tamamı Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almasına rağmen CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Ahmet Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Aykut Erdoğdu, Parti Meclisi'ne giremedi.
AYKUT ERDOĞDU KOTAYA TAKILDI
Aykut Erdoğdu PM seçiminde 499 oy alara 52'inci sırada yer almasına rağmen cinsiyet ve genç kotasına takılarak Parti Meclisi'ne giremedi. Ahmet Ünal Çeviköz 278 oyla 87'inci sırada, Yıldırım Kaya 202 oyla 56'ıncı sırada, Tuncay Özkan ise 477 oy alarak 59'uncu sırada yer alarak ilk 52 kişilik PM listesine giremedi.
6 İSİM LİSTEYİ DELDİ
Eren Erdem, Gökhan Günaydın, Gaye Usluer, Aylin Nazlıaka, Müslim Sarı ve Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delerek CHP PM'ye girdiler.
PM'YE İLK KEZ BAŞÖRTÜLÜ İSİM
Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde dikkat çeken bir diğer isim olan İstanbul Beykoz'dan Sevgi Kılıç oldu. Başörtülü olan Kılıç, 1993 doğumlu ve kadın ve gençlik kotasından Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer aldı. Kılıç 365 oyla PM'ye seçilerek CHP yönetiminde ilk başörtülü olan isim oldu.
EN ÇOK OYU FAİK ÖZTRAK ALDI: İŞTE SON LİSTE
CHP'deki Kadın kotası nedeniyle % 33 oranında kadın bulunma şartı gerekiyor. Kadın kotası yanı sırada yüzde 20'de gençlik kotası gerekiyor. Bu nedenle kadın ve gençlerin girebilmesi için bazı isimler liste dışı kaldı.
CHP Parti Meclisi seçimleri sonucunda en çok oyu 982 oyla Faik Öztrak alarak birinci sırada listede 1 sırada yer alırken, yedek adaylar cinsiyet ve genlik kotası uygulanmış hali şu şekilde sıralandı:
1-Faik Öztrak
2-Bülent Kuşoğlu
3-Ali Öztunç
4-Rıfat Nalbantoğlu
5- Oğuz Kaan Salıcı
6-Onursal Adıgüzel
7-Umut Akdoğan
8-Deniz Demir
9- Gürsel Erol
10- Erdoğan Toprak
11-Selin Sayek Böke (K1)
12-Veli Ağbaba
13-Ahmet Akın
14-Hakkı Suha Okay
15-Ednan Arslan
16-Gamze Akkuş İlgezdi (K2)
17-Zeynel Emre
18-Murat Emir
19-Tekin Bingöl
20-Ulaş Karasu
21-Gamze Taşcıer (K3)
22-Gökan Zeybek
23-Bülent Tezcan
24-Orhan Sarıbal
25-Seyit Torun
26-Tahsin Tarhan
27-Özgür Karabat
28-Nurhayat Altaca Kayışoğlu (K4)
29-Gaye Usluer (K5)
30-Muharrem Erkek
31-Gökhan Günaydın
32-Eren Erdem
33-Hasan Baltacı
34-Devrim Barış Çelik
35-Gülizar Biçer Karaca (K6)
36-Nevaf Bilek
37-Müslim Sarı
38-Ali Mahir Başarır
39-Aysu Bankoğlu (K7)
40-Yaşar Seyman (K8)
41-Candan Yüceer (K9)
42-Aylin Nazlıaka (K10)
43-Pınar Uzun (K11-G1)
44-Ayça Taşkent (K12)
45-Sevgi Kılıç (K13-G2)
46-Erbil Aydınlık (K14-G3)
47-Gökçe Gökçen (K15-G4)
48-Ahmet Hakan Uyanık (G5)
49-Neslihan Hancıoğlu (K16)
50-Semra Dinçer(K17)
51-Gizem Özcan (K18-G6)
52-Hasan Efe Uyar (G7)
Kadın ve Gençlik kotası nedeniyle listeden yedeğe düşen isimler ise şunlar:
Y1-Emre Yılmaz
Y2-Mehmet Akif Hamzaçebi
Y3-Turan Aydoğdu
Y4-Sezgin Tanrıkulu
Y5-Mehmet Tüm
Y6-Cemal Canpolat
Y7-Hakkı Akalın
Y8-Hüseyin Yaşar
Y9-Mehmet Ali Çelebi
Y10-Aykut Erdoğdu
İşte Bilim Yönetim ve Kültür Platformu İle Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri
Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) kontenjanından Parti Meclisi'ne (PM) seçilenler belli oldu. Yunus Emre en yüksek oyla (1021) seçilirken; onu sırasıyla Aylin Yaman (964), Fethi Açıkel (959), Burhan Şenatalar (905), Ali Rıza Erbay (887), Lale Karabıyık (871), Yüksel Taşkın (780) ve Ayşe Eser Dınışoğlu (756) izledi.
Kurultayda Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) da 47 aday arasından şu isimler seçildi:
Mahir Polat
Saniye Barut
Uğur Bayraktutan
Süleyman Bülbül
Gülsun Filorinalı
Sezgin Kaya
Cem Artantaş
Ahmet Ersen Oysoy
Garip Erdoğan
Doğuşcan Aygün
Mustafa Serdar Soydan
Bülent Maraklı
Gülşah Atalar
Tuğba Torun
Gonca Yelda Orhan