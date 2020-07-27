Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeleri seçimi dün gece tamamlandı. CHP'de yeniden genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımındaki mevcut MYK üyeleri arasında yer alan 4 önemli isim Tuncay Özkan, Ahmet Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Aykut Erdoğdu Parti Meclisi'ne giremedi.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda dün gece oy sayımının sona ermesiyle Parti Meclisi üyelerinin listesi belli oldu.

Yeni Çağ'ın özel haberine göre; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son A Takımı içerisinde yer alan mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin tamamı Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer almasına rağmen CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Ahmet Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Aykut Erdoğdu, Parti Meclisi'ne giremedi.

AYKUT ERDOĞDU KOTAYA TAKILDI

Aykut Erdoğdu PM seçiminde 499 oy alara 52'inci sırada yer almasına rağmen cinsiyet ve genç kotasına takılarak Parti Meclisi'ne giremedi. Ahmet Ünal Çeviköz 278 oyla 87'inci sırada, Yıldırım Kaya 202 oyla 56'ıncı sırada, Tuncay Özkan ise 477 oy alarak 59'uncu sırada yer alarak ilk 52 kişilik PM listesine giremedi.

6 İSİM LİSTEYİ DELDİ

Eren Erdem, Gökhan Günaydın, Gaye Usluer, Aylin Nazlıaka, Müslim Sarı ve Gürsel Erol, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delerek CHP PM'ye girdiler.

PM'YE İLK KEZ BAŞÖRTÜLÜ İSİM

Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde dikkat çeken bir diğer isim olan İstanbul Beykoz'dan Sevgi Kılıç oldu. Başörtülü olan Kılıç, 1993 doğumlu ve kadın ve gençlik kotasından Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer aldı. Kılıç 365 oyla PM'ye seçilerek CHP yönetiminde ilk başörtülü olan isim oldu.

EN ÇOK OYU FAİK ÖZTRAK ALDI: İŞTE SON LİSTE

CHP'deki Kadın kotası nedeniyle % 33 oranında kadın bulunma şartı gerekiyor. Kadın kotası yanı sırada yüzde 20'de gençlik kotası gerekiyor. Bu nedenle kadın ve gençlerin girebilmesi için bazı isimler liste dışı kaldı.

CHP Parti Meclisi seçimleri sonucunda en çok oyu 982 oyla Faik Öztrak alarak birinci sırada listede 1 sırada yer alırken, yedek adaylar cinsiyet ve genlik kotası uygulanmış hali şu şekilde sıralandı:

1-Faik Öztrak

2-Bülent Kuşoğlu

3-Ali Öztunç

4-Rıfat Nalbantoğlu

5- Oğuz Kaan Salıcı

6-Onursal Adıgüzel

7-Umut Akdoğan

8-Deniz Demir

9- Gürsel Erol

10- Erdoğan Toprak

11-Selin Sayek Böke (K1)

12-Veli Ağbaba

13-Ahmet Akın

14-Hakkı Suha Okay

15-Ednan Arslan

16-Gamze Akkuş İlgezdi (K2)

17-Zeynel Emre

18-Murat Emir

19-Tekin Bingöl

20-Ulaş Karasu

21-Gamze Taşcıer (K3)

22-Gökan Zeybek

23-Bülent Tezcan

24-Orhan Sarıbal

25-Seyit Torun

26-Tahsin Tarhan

27-Özgür Karabat

28-Nurhayat Altaca Kayışoğlu (K4)

29-Gaye Usluer (K5)

30-Muharrem Erkek

31-Gökhan Günaydın

32-Eren Erdem

33-Hasan Baltacı

34-Devrim Barış Çelik

35-Gülizar Biçer Karaca (K6)

36-Nevaf Bilek

37-Müslim Sarı

38-Ali Mahir Başarır

39-Aysu Bankoğlu (K7)

40-Yaşar Seyman (K8)

41-Candan Yüceer (K9)

42-Aylin Nazlıaka (K10)

43-Pınar Uzun (K11-G1)

44-Ayça Taşkent (K12)

45-Sevgi Kılıç (K13-G2)

46-Erbil Aydınlık (K14-G3)

47-Gökçe Gökçen (K15-G4)

48-Ahmet Hakan Uyanık (G5)

49-Neslihan Hancıoğlu (K16)

50-Semra Dinçer(K17)

51-Gizem Özcan (K18-G6)

52-Hasan Efe Uyar (G7)

Kadın ve Gençlik kotası nedeniyle listeden yedeğe düşen isimler ise şunlar:

Y1-Emre Yılmaz

Y2-Mehmet Akif Hamzaçebi

Y3-Turan Aydoğdu

Y4-Sezgin Tanrıkulu

Y5-Mehmet Tüm

Y6-Cemal Canpolat

Y7-Hakkı Akalın

Y8-Hüseyin Yaşar

Y9-Mehmet Ali Çelebi

Y10-Aykut Erdoğdu

İşte Bilim Yönetim ve Kültür Platformu İle Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri

Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) kontenjanından Parti Meclisi'ne (PM) seçilenler belli oldu. Yunus Emre en yüksek oyla (1021) seçilirken; onu sırasıyla Aylin Yaman (964), Fethi Açıkel (959), Burhan Şenatalar (905), Ali Rıza Erbay (887), Lale Karabıyık (871), Yüksel Taşkın (780) ve Ayşe Eser Dınışoğlu (756) izledi.

Kurultayda Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) da 47 aday arasından şu isimler seçildi:

Mahir Polat

Saniye Barut

Uğur Bayraktutan

Süleyman Bülbül

Gülsun Filorinalı

Sezgin Kaya

Cem Artantaş

Ahmet Ersen Oysoy

Garip Erdoğan

Doğuşcan Aygün

Mustafa Serdar Soydan

Bülent Maraklı

Gülşah Atalar

Tuğba Torun

Gonca Yelda Orhan

CHP PM'YE ADAY OLAN 222 ADAYIN EN ÇOK OY ALANDAN EN AZ OY ALANA DOĞRU SIRALANDIĞI TAM LİSTE İSE ŞÖYLE: