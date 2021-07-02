Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı

Hollywood'un yıldız oyuncusu Scarlett Johansson'un cinsel ilişki itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. 36 yaşındaki Amerikalı oyuncu, "Arabada cinsel ilişkiye girmeyi seviyorum. Gerçekten çılgın ve değişik bir şey yapmak isteseydim arka koltuğu seçerdim" dedi.