Savaş başlıyor! Putin'in kararı sonrası çok sayıda asker ve tank, Donetsk ve Luhansk'a girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi. Böylece Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesine ayak basmış olacak.

ÇOK SAYIDA TANK VE ASKER BÖLGEYE GİRİŞ YAPTI

Rusya lideri Putin'in dünyayı ayağa kaldıran kararı sonrası bölgeden gelen görüntülerde Rusya'ya bağlı çok sayıda asker ve tankın Donetsk ve Luhansk'a giriş yaptığı görüldü.

ASKERİ ARAÇ KONVOYLARI SOKAKLARDA

Muhabirler önceki günlerde bölgedeki sokaklarda tankların olmadığını bildirirken şehrin kenarında beş tanktan oluşan bir konvoy görüldü. Şehrin diğer tarafında da iki tane tankın olduğu bildirildi. Tankların ortaya çıkışı Putin'in iki ayrılıkçı bölgeyle dostluk anlaşmaları imzalamasından ve Rus birliklerine Moskova'nın barışı koruma operasyonunu başlatmasının ardından oldu. Tankları konuşlandırmalarını emretmesinden saatler sonra ise bölgeden ilk görüntüler gelmeye başladı.

İNGİLTERE HÜKÜMETİ: İŞGAL RESMEN BAŞLADI

İngiltere hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ülkenin doğusuna gönderilen tank ve askerlerle resmen başladığını duyurdu. İngiltere ve ABD Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamaya hazırlanırken, Boris Johnson bu sabah Kobra komitesinin toplantısına başkanlık etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

"AVRUPA'DA ÇOK KARANLIK BİR GÜNE UYANIYORUZ"

Bu sabah Kabine Bakanı Sajid Javid şunları söyledi: "Avrupa'da çok karanlık bir güne uyanıyoruz ve bugün gördüklerimizden ve öğrendiklerimizden açıkça anlaşılıyor ki, Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın egemenliğine ve onun egemenliğine saldırmaya karar verdi. Toprak bütünlüğü."

UKRAYNA MİLLETVEKİLİ PAYLAŞTI

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'teki Rus askerleri ve tanklarının görüntüleri Ukrayna milletvekili Lisa Yasko tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Yasko sosyal medyada paylaştığı mesajında "Rus sosyal medya kanalları, Donetsk'teki bu tank videosunu yayın. Tanrım, lütfen bu savaşa bir daha izin verme! Yaptırım uygulayın!" diye yazdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise bölgedeki gelişmelerin ardından bu sabah acil bir toplantı gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarihi bir konuşma yaparak Donetsk ve Lugansk'ı resmen tanıdığını açıkladı. Tanıma kararının ardından Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine Donetsk ve Lugansk'de barışın korunması talimatını verdi. Böylece Rus güçleri, Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesine ayak basmış olacak.

PUTİN KARARNAMEYİ İMZALADI

Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuş, Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.

"DÖKÜLEN BU KANLAR KİEV'DEKİ REJİMİN ELİNDE OLACAK"

Konuşmasında Donbas bölgesinin tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası olduğunu ifade eden Putin, sözlerinin sonunda nihai kararını açıklayarak "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin egemenliğini tanıyoruz. Bu kararı daha önce almalıydık. Federal meclisi bu kararı desteklemeye davet ediyorum. Dökülen bu kanlar Kiev'deki rejimin elinde olacaktır. Bu kararları açıklayarak Rus vatanseverlerin gücünün arkamda olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.