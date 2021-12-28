SAÜ Siber Güvenlik Ekosistemine Katkı Sunmaya Devam Ediyor

İSTANBUL (Habermetre) - Sakarya Üniversitesi bünyesinde 2 Şubat 2021 tarihinde resmi açılışı yapılan "Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi (CENTER SAU)", T. C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan ülkemizin 2010-2021 yılları arasında siber güvenlik gelişimine yönelik yürütülen çalışmaların tarihçesinde yer aldı.

Listede: 2010 yılında kurulan TÜBİTAK BİLGEM, 2012 yılında kurulan Siber Güvenlik Kurulu, 2013 yılında yayınlanan 2013-2014 yıllarını kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı 2013 yılında Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kuruluşu 2013 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haber leşme Bakanlığı Siber Güvenlik Yetkilendirmesi 2016 yılında yayınlanan 2016-2019 yıllarını kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Eylem Planı 2017 yılında kurulan Siber Güvenlik Kümelenmesi 2017 yılında kurulan KVK kurulu 2018 yılında T. C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kuruluşu 2020 yılında T. C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan "Bilgi Güvenliği ve İletişim Rehberi" 2020 yılında yayınlanan 2020-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı 2021 yılında açılışı yapılan Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi

yer aldı.

CENTER SAU Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Özçelik, T. C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin 2021'de açılışı yapılan Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezini ülkemizin siber güvenlik gelişimine yönelik katkıda bulunan çalışmaların listesine almış olmalarından dolayı onur duyduklarını belirterek, "Test Yatağı Merkezi'ne verilen bu değer için Dijital Dönüşüm Ofisi'ne çok teşekkür ederiz" dedi.

Prof. Dr. Özçelik, Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi (CENTER SAU) koordinatörlüğünün sahip olduğu misyonlardan birinin de siber güvenlik alanında uzman insan kaynağı yetiştirmek ve girişimci ekosistemine katkı sunmak olarak belirlendiğini ifade etti. Bu kapsamda başvuruları halen devam eden CENTER SAU'nun koordinatör, paydaş ve iştirakçi olduğu aşağıdaki etkinlikler düzenlenmektedir.

1. Kritik Altyapılar Siber Güvenlik Kamp ve Staj Programı: 17 Ocak - 11 Şubat 2022

Kamp ve Staj Programı; Savunma Sanayi Başkanlığı, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve T. C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayelerinde STM, HAVELSAN, Cyberwise, SbanacıDX ve TÜBİTAK BİLGEM SGE iş birliği ve desteği ile düzenleniyor.

CENTER SAU Koordinatörlüğü ile yürütülecek olan Kamp ve Staj Programının, Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezinde yüz yüze yapılması planlanmıştır. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021 olarak belirlenmiştir.

Detaylar için https://center. sakarya. edu. tr adresine ve bu adresteki "Sıkça Sorulan Sorular" linkine bakılabilir, diğer sorular için center@sakarya. edu. tr adresine e-posta gönderilebilmektedir.

2. SCADASec22 Hackathon 11-13 Mart 2020

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Savunma Sanayi Başkanlığı, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve T. C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sakarya Üniversitesi ve Teknopark İstanbul A. Ş. iş birliği ile düzenlenecektir.

SCADASec22 Hackathon'u sloganı "SCADA sistemlerinin güvenliği ile alakalı bir fikriniz veya projeniz varsa, yarış ve rekabet ortamı sizi motive ediyorsa, çözümünüzü gerçek bir SCADA ortamında geliştirmek ve test etmek istiyorsanız ve kritik altyapı sistemlerinin korunması ile alakalı ekosisteme katkı sunmak istiyorsanız ScadaSec22 Hackathon'nuna bekliyoruz" olarak belirlenmiştir.

SCADASec22 Hackathon'u 11-13 Mart 2022 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezinde gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi 16 Şubat 2022 olarak belirlenmiştir.

Detaylar için https://center. sakarya. edu. tr/hackathon adresine ve bu adresteki "Sıkça Sorulan Sorular" linkine bakılabilir, diğer sorular için center@sakarya. edu. tr adresine e-posta gönderilebilmektedir.

3. SİBERKÜP: Siber Güvenlik Girişimlerine Özel Cybercube Programı

SİBERKÜP Programı, Teknopark İstanbul'un bir iştiraki olan Cube Incubation tarafından yönetilmektedir. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bu programa Sakarya Üniversitesi iştirakçi olarak destek vermektedir.

Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı: Cybercube, dijital dönüşümün beraberinde getirdiği siber tehditlere karşı yenilikçi siber güvenlik girişimlerinin artması, siber saldırıların azalmasına katkı sağlayacak girişimlerin iş modellerini doğrulamak, teknolojilerini geliştirmek, ürün ve hizmetlerini satışa hazır hale getirmek için düzenleniyor.

15 farklı siber güvenlik girişiminin, siber güvenlik ekosisteminin güçlü oyuncularıyla birlikte altyapı, eğitim, mentörlük ve danışmanlık etkinliklerinin de yer alacağı Cybercube programına başvuru için son tarih 31 Aralık 2021 olarak belirlendi.

Prof. Dr. Özçelik, CENTER SAU'nun siber güvenlik ekosistemi içerisinde önemli bir paydaş olduğu ve ekosistemi geliştirmek için belirlediği misyon ve vizyon doğrultusunda üniversite-üniversite iş birliği ve üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları da yürüttüklerini ve bu konularla alakalı olarak ilerleyen zamanda paylaşımlar yapacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Özçelik, "Bu program ve etkinliklere büyük bir özveri ile emek harcayan ve akademik çalışmalar ve eğitim süreçleri ile birlikte bu süreci yöneten CENTER SAU araştırmacılarına teşekkürü bir borç bilirim" ifadelerini kullandı.

T. C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin yayımladığı ülkemizin siber güvenlik gelişimine yönelik yürütülen çalışmaların tarihçesi:

https://www. linkedin. com/posts/dijitaltr_sibergaesvenlik-activity-6858428019103563776-sGBj 30 kez görüntülendi.

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