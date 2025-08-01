Sapanca Gölü'nde ne oldu, neden tehdit altında? - SON DAKİKA

Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Sapanca Gölü yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. Sakarya ve çevresindeki içme suyu ihtiyacını karşılayan stratejik öneme sahip göl için yetkililerden gelen uyarılar, kamuoyunda ciddi bir endişe yarattı. Özellikle kırmızı alarm seviyesine geçilmesiyle birlikte, "Sapanca Gölü'nde ne oldu, neden kırmızı alarm verildi?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Sapanca Gölü'nde ne oldu? Sapanca Gölü neden tehdit altında? İşte, merak edilen tüm detaylar…

SAPANCA GÖLÜ'NDE NE OLDU, NEDEN KIRMIZI ALARM VERİLDİ?

Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü, alarm seviyesini aşarak kritik eşiğin altına geriledi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su seviyesinin 29.90 metrelik işletme kotunun altına düşmesi üzerine harekete geçerek acil eylem planını devreye almaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeler, su seviyesi 29.70'e ulaştığında şehir genelinde uygulanacak.

Sapanca Gölü'nde ne oldu

SASKİ'nin uygulamaya koyacağı önlemler kapsamında, park ve bahçelerde içme suyuyla sulama yapılması, turistik tesislerde havuz doldurulması yasaklanacak; ticari ve konut aboneliklerinde su tüketimi yüksek olan kullanıcılar yakından izlenecek. Göl, yaklaşık iki aydır ciddi bir yağış almaması ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle artan buharlaşmayla birlikte, 29.88 seviyesine kadar geriledi.

Sapanca Gölü neden tehdit altında

SASKİ'den yapılan açıklamada,"Sapanca Gölü, tarihinin en zor yaz aylarından birini yaşıyor. Son yılların temmuz ayında görülmemiş bir seviye ile karşı karşıyayız. Önceki yıllarda eylül ayında karşılaştığımız seviyeler, sonrasında başlayan yağışlar ile gölde kalıcı hasarlar bırakmıyordu. Bu yıl göldeki kuraklık tehlikesi maalesef temmuz ayında başladı. Biz su kalitemizi korumak için önlemlerimizi artırdık. Ana su alma hatlarımızda dalgıçlar eşliğinde yaptığımız temizlik çalışmalarının yanı sıra bir yandan da gölden numune alma ve su kalitesi takibi çalışmalarını sıklaştırdık." denildi.

SASKİ, kuraklıkla mücadelede gölün su kalitesini ve ekolojik dengesini korumak amacıyla yeni bir dizi önlem paketini hayata geçiriyor. Endüstri kullanımına yönelik su kısıtlamaları, tarımsal faaliyetlerde içme suyunun kullanımını engelleyecek denetimler, süs havuzlarına su verilmemesi gibi tedbirlerle birlikte, gölün su seviyesi üzerindeki baskının azaltılması hedefleniyor.

Sapanca Gölü'ne ne oldu

Öte yandan, gölün korunmasına yönelik girişimler yalnızca yerel düzeyle sınırlı kalmayacak. Su kullanım hakkına sahip olan kurumlara — Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne — resmi bildirim yapılacağı açıklandı.

Sapanca Gölü'nde alarm verildi

Son 5 yılın ortalamalarına göre yaklaşık 149 santimetrelik seviye kaybı yaşayan Sapanca Gölü, alınacak bu kapsamlı tedbirlerle kalıcı zarar görmeden korunmaya çalışılacak.

Yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kıyıdan 15-20 metre çekilme, kuruyan dere yatakları ve kaybolan binlerce metreküp su, bu şehrin geleceği için kaygılanan herkes için su tasarrufunu zorunlu hale getirmiştir. Bu seviyeden sonra kuraklık etkisini daha hızlı gösterecektir. Bu etkiyi azaltmak için acil durum eylem planımızı devreye alacağız. Alınacak tedbirler bugün ve yarının suyuna sahip çıkmak için. Burada her vatandaşımıza da önemli görev düşüyor. Sapanca Gölü'nün kuraklıkla yok olmasına izin vermemek için lütfen suyu tasarruflu kullanalım."