Şanlıurfa sınırında askeri araç geçerken patlama yaşandı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçtiği sırada patlama yaşandı. Sabah'ın haberine göre yaşanan patlamada şehit ve yaralıların olduğu ifade edildi.

TERÖRİSLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi ve teröristlerin yakalanması için çalışma başlıtıldı. Öte yandan yaralı askerler, Türkiye'den gelen sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine getirildi. Patlama Akçakale ilçesinde de hissedildiği belirtildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Olay yaşandığı yere gitti.

PATLAMA ŞANLIURFA İLÇESİNDE DE HİSSEDİLDİ

Patlama Akçakale ilçesinde de hissedildiği belirtildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin olayın yaşandığı yere gitti.

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