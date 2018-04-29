Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Temayül Yoklaması Yapıldı-Hd

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından boşalan başkanlık için AK Parti meclis üyeleri temayül yoklaması yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından boşalan başkanlık için AK Parti meclis üyeleri arasında yapılan temayül yoklaması Şehit Ömer Halisdemir toplantı salonunda gerçekleştirildi. Temayül yoklamasında AK Parti meclis üyeleri, ilçe başkanları, il yönetim kurulu üyeleri, il kadın kolları yönetim kurulu üyeleri, il gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, ilçe gençlik kolları başkanları, ilçe kadın kolları başkanlarından oluşan toplam 268 kişi, AK Partili ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinden oluşan toplam 68 kişi arasından belediye başkanı adayını seçecek. Temayül yoklamasından çıkan 3 veya 4 belediye başkan adayı genel merkeze çağırılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürülecek. Temayül yoklamasına AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Giresun Milletvekili Mehmet Geldi, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Partili İlçe Belediye Başkanları, meclis üyeleri katıldı. Oylama öncesi konuşan ve temayülde yapılması gereken usul ve esaslar hakkında bilgi veren AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Giresun Milletvekili Mehmet Geldi, "Yusuf Ziya Yılmaz uzun yıllar hizmetinden sonra milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmiş durumdadır. Bu vesile ile Samsun'da yeni büyükşehir belediye başkanlığımızı belirlemek üzere bir seçim takvimi var. Genel merkezimizin belirttiği gibi bugün burada temayül yoklaması yapılacak. Listemizde 68 tane büyükşehir belediye meclis üyemiz var. Her bir arkadaşımız kendi iradesiyle, kendisine göre en uygun büyükşehir adayımız kimse onu tercih edecek. Sadece bir tercih yapılacak. Birden fazla tercih yaparsanız oyunuz geçersiz sayılacak. Bunu genel merkez değerlendirecek. Muhtemelen 4 isim garanti ama 5 isim de olabilir. Genel merkeze davet edeceğiz. Orada da genel başkan vekilimiz ile görüşülecek. Daha sonra da Cumhurbaşkanımızın programına göre cumhurbaşkanımız ile de görüştürülüp, cumhurbaşkanımız kararını ortaya koyacaktır. Ondan sonra da Perşembe günü seçim yapılacak" dedi. Ardından 268 kişi Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 68 kişilik listeden birini seçmek için sandık başına gitti. Oylamalar sonrası basına bilgi veren AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, 'Büyükşehir Belediye Başkanımızın istifasıyla boşalan belediye başkanlığımız için genel merkezimizin talimatıyla bugün temayül yoklaması yapıldı. Temayül sonuçlarına göre 3 veya 4 belediye başkan adayımızı genel merkeze yerel yönetimler başkanlığına getireceğiz. Cumhurbaşkanımızın programına göre de cumhurbaşkanımız ile görüşecekler. Oradan çıkan adayımız ile birlikte Perşembe günü büyükşehir belediye meclis üyelerimizin katılımı ile resmi olan seçimi yapacağız. Buradaki temayül sonuçları açıklanmayacak. Buradaki oyları genel merkezden gelen milletvekillerimiz ile birlikte sayacağız onlarla birlikte tutanakları imzalayıp, genel merkeze göndereceğiz" diye konuştu.