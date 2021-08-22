Salıpazarı ve Terme'deki köprüler yenilendi

Samsun'da Salıpazarı ilçesinde Terme Çayı'nın iki kolunun birleştiği ilçe merkezinde yaşanan selde Cumhuriyet Meydanı'ndaki köprü, kullanılamayacak derecede büyük hasar görmüştü.

Samsun'da Salıpazarı ilçesinde Terme Çayı'nın iki kolunun birleştiği ilçe merkezinde yaşanan selde Cumhuriyet Meydanı'ndaki köprü, kullanılamayacak derecede büyük hasar görmüştü. Terme ilçesini de etkileyen sel, Fenk, Çay ve Orta mahalleleri birbirine bağlayan 2 köprüyü de yıkmıştı.

3 KÖPRÜ İNŞA EDİLDİ

Salıpazarı ve Terme'ye büyük zarar veren selin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle başlattığı çalışmalarla yaraları kısa zamanda sardı. Yıkılan 3 köprünün yerine yenileri inşa edildi. Salıpazarı ilçe merkezinde Bereket ve Yavaşbey mahallelerini birbirine bağlayan köprünün inşaatı tamamlandı. 4 milyon TL'ye mal olan 80 metre uzunluğunda ve 12. 5 metre genişliğindeki köprü 3 ayak üzerine inşa edildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki köprü geçen ay trafiğe açıldı.

TOPLAM 12 MİLYON TL'YE MAL OLDU

Terme'de de etkili olan sel felaketi sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılan istimlak çalışmaları sonrasında yeni köprülerin inşaatına başlandı. Fenk ve Orta mahalleyi birbirine bağlayan köprü, 5 milyon TL'ye mal olurken, Fenk ve Çay mahallelerini birbirine bağlayan 84 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki köprü içinde 7 milyon TL harcandı. Yaşanabilecek olası bir sel sırasında suyun önünü kesmeyecek şekilde inşa edilen 4 şeritli köprü trafik akışını rahatlattı.

SALIPAZARI BARAJI'NDA PROJE DEĞİŞİKLİĞİ

Sel afetlerinin yaşanmaması için ilgili kurumlarla planlı şekilde tüm tedbirleri almaya çalıştıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Salıpazarı Barajı ile ilgili yeni proje değişikliği oldu. Onu tamamlıyorlar. Başladığında inşallah seri bir şekilde burayı tamamlayacağız. Bu arada Salıpazarı merkezinde iki tane köprü bitirildi. Bu seneki şiddetli yağışlarda taşkın yaşanmamasında köprülerin çok büyük payı var. Terme merkezinde de iki mahallemizi birbirine bağlayan köprü hizmet vermeye devam ediyor" dedi.

TERME ÇAYI YATAĞI GENİŞLETİLECEK

Terme Çayı'nın genişliğinin 50 metreden 80 metreye çıkarılmasıyla ilgili planın meclise geldiğini dile getiren Başkan Demir, "Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün raporuna göre ilçe merkezindeki Terme Çayı'nın yatak kapasitesi ve mevcut ıslah tesislerinin köprüler ile birlikte düşünüldüğünde yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Debinin azalmasının nedeni, gelen taşkının ötelenmesidir. Bunu sağlayan bu bölümler ise Dibekli ve Köybucağı mahalleleri civarındadır. İlçe merkezinin ve arazilerinin taşkın risklerinin belirlenmesi sonucu DSİ tarafından 3 erken uyarı sistemi kuruldu. Taşkın riskini ve can kaybını ortadan kaldırmak için Terme Çayı'nın yatağının genişliğini 50 metreden 80 metreye çıkaracağız. Orayı açıyoruz. Bu arada yine DSİ'nin oradaki bir mıntıkada 10 milyon metreküpün üzerinde bir depolama alanı bitmek üzere. Bir de sahile ulaşan suyu denize deşarj etmek için terfi toplama ve pompaj istasyonu da şuanda DSİ'nin gündeminde" ifadelerini kullandı.

TÜM DERELER ISLAH EDİLECEK

İlçelerdeki tüm derelerin ıslahlarını DSİ işbirliğiyle tamamlamaya çalıştıklarını anlatan Başkan Mustafa Demir, "Sel felaketinin olduğu yerde de gördük ki sağlıklı dere ıslahı yapılan yerlerde problem yok. Su geliyor yatağına gidiyor ve gidecek olduğu yere ulaştı mı hiçbir yıkıma sebebiyet vermiyor" diye konuştu.

MERT IRMAĞI ISLAHI İHALE EDİLDİ

Mert Irmağı dere ıslahı projesinin de ihale edildiği müjdesini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, "Mert Irmağı'nın üzerinde de olmak üzere Samsun'da 15 tane köprünün proje ihalesine çıkıldı. O köprüleri DSİ'ye yaptıracağız. Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Bekir Pakdemirli de bize destek verecek. Köprülerin ardından arka kotlarında belirlenmiş yerlerde özellikle yağmur suyu depolama alanları, yani sel kapanları kısım kısım yerleri tespit edilecek. Bunların projeleri hazırlanıyor. Fakat DSİ'nin mali kaynağını temin edip seri bir şekilde inşaatları biz yapacağız. Mert Irmağı'nın ıslahı biter bitmez rekreasyon projemizi de hemen devreye alacağız. Süreci şuanda olabildiğince seri bir şekilde çalıştırıyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre