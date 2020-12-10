Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti
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Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti

10.12.2020 15:50 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:53
Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında ölüm vakalarındaki hızlı artış devam ediyor. ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti, bu rakam salgının başından bu yana bir ülkede görülen en yüksek günlük can kaybı oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) son 24 saat içinde 3 bin 124 kişi koronavirüse bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. ABD sağlık otoriteleri, böylece bir gün içerisinde kaydedilen en yüksek ölüm sayısının kayıtlara geçtiğini açıkladı. Salgınla ilgili verileri derleyen ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi (JHU), 3 Aralık'ta en yüksek günlük ölüm sayısını 2 bin 879 olarak açıklamıştı.

EN YÜKSEK SAYI ABD'DE

JHU'den Perşembe sabahı yapılan açıklamada son 24 saat içinde 221 bin 267 kişiye daha virüsün bulaştığının tespit edildiği bildirildi. Yaklaşık 330 milyon nüfuslu ülkede en yüksek bulaşma rakamı 227 bin 828 kişiyle geçen hafta kayıtlara geçmişti. ABD'de şimdiye kadar 15 milyon 390 bin kişi koronavirüse yakalandı. Pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 289 bin 400 kişi Sars-CoV-2 nedeniyle yaşamını yitirdi. Dünyada en çok koronavirüs ölümü ABD'de gerçekleşti.

ALMANYA'DA ÖNLEMLER YETMİYOR

Almanya'da da kısmi kapanma önlemlerine rağmen koronavirüsün yayılması engellenemiyor. Dün itibarıyla koronavirüs nedeniyle ya da ona bağlı etkenlerle yaşamını yitirenlerin sayısı 20 bin eşiğini aştı. Pandemiyle ilgili verileri derleyen Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) Perşembe günü yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde 440 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece ülkede korona nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bin 372'ye çıktı.

Günlük vaka sayısı ise 23 bin 679 olarak açıklandı. Bu rakam pandeminin başlangıcından bu yana kayıtlara geçen en yüksek veri. RKI Çarşamba günü ülkede görülen en yüksek ölüm vakasını açıklamış, bir gün içinde 590 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Almanya'da bulaşma sayısındaki 10 bin sınırı 24 Ekim itibarıyla aşıldı.

DÜNYADA CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Koronavirüs salgınının Çin'de ortaya çıkmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Bu süre içinde dünya genelinde yaklaşık 68 milyon 200 bin kişiye bulaştı. Bir buçuk milyondan fazla insanın ise yaşamına mal oldu. Virüse karşı geliştirilen aşıların insanlara uygulanması bazı ülkelerde başladı. Avrupa'da ilk olarak İngiltere'de Salı günü kapsamlı olarak aşılama başladı. Almanya'da aşı merkezleri kuruluyor, buralarda aşılama işlemine Ocak ayında başlanması bekleniyor.

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