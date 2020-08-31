SALGIN DENETİM MERKEZİ EKİPLERİ VE ÇALIŞMALARINI DHA GÖRÜNTÜLEDİ-1
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SALGIN DENETİM MERKEZİ EKİPLERİ VE ÇALIŞMALARINI DHA GÖRÜNTÜLEDİ-1

SALGIN DENETİM MERKEZİ EKİPLERİ VE ÇALIŞMALARINI DHA GÖRÜNTÜLEDİÖzlem YURTÇU KARABULUT - Ali AKSOYER- Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL, (DHA) İçişleri Bakanlığı'nın 20 Ağustos'ta yayınladığı genelge ile Türkiye genelindeki 81 il ve bunlara bağlı 973 ilçede 'Salgın Denetim Merkezleriö kuruldu.

31.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:36

SALGIN DENETİM MERKEZİ EKİPLERİ VE ÇALIŞMALARINI DHA GÖRÜNTÜLEDİ

Özlem YURTÇU KARABULUT - Ali AKSOYER- Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL, (DHA) İçişleri Bakanlığı'nın 20 Ağustos'ta yayınladığı genelge ile Türkiye genelindeki 81 il ve bunlara bağlı 973 ilçede 'Salgın Denetim Merkezleriö kuruldu. Vatandaşların 112, 155, 156 veya HES uygulamasındaki 'ihbarda bulun' özelliği üzerinden yaptığı tüm ihbarlar bu ekiplerin ekranına düşüyor ve her alana göre, farklı ekipler denetime çıkıyor. Denetim ekiplerinde tarım, emniyet, spor, sağlık, eğitim müdürlüklerinin yanı sıra, belediye ve hatta müftülük personelleri görev yapıyor. Ekipler, özellikle maske, mesafe, izolasyon, hijyen gibi ihlallerde, gerekirse hukuki yaptırımlarda da bulunabiliyor.

İçişleri Bakanı Sülyeman Soylu imzası ile geçtiğimiz hafta 81 il valiliği ile bunlara bağlı 973 ilçe kaymakamlığına gönderilen genelge ile kısa bir süre önce temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması adına 'İşyeri Denetim Ekipleri, Kovid­19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin izolasyonda kalmasının takibi, vatandaşların toplu olarak bir araya gelebildikleri düğün, cenaze, sahiller, park, bahçe, piknik alanı gibi yerlerde pandemi kurallarına uyumun denetlenmesi için 'Mahalle Denetim Ekiplerinin" oluşturulduğuna değinildi. Tüm bunlara ek olarak ise yeni genelge ile bu denetim faaliyetlerinin tek elden yönetimini sağlamak amacıyla ihbar/çağrı sisteminin kurulması, denetim faaliyetlerine dair merkezi veri tabanının oluşturulması, uzman denetim ekiplerinin kurulması ve tedbirlere uyan işyerlerinin ödüllendirilmesi vb amaçlarla, öncelikle pilot uygulama olarak Kırıkkale'de gerçekleştirilen 'İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri (İSDEM)" uygulamasının en geç 22 Ağustos'ta tüm Türkiye'de faaliyete geçirileceği talimatı verilmişti.

ATAŞEHİR'DE 20 EKİP 7/24 İHBAR DEĞERLENDİRİYOR, DENETİM YAPIYOR

İSDEM uygulamasını ilk gerçekleştiren ilçelerden biri olan İstanbul Ataşehir'de, 100 kişilik Mahalle Denetim ekipleri dışında, 60 kişiden oluşan 20 ekip de vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek 7/24 sahada görev yapıyor. Vatandaşların 112, 155, 156 dışında HES uygulaması üzerinden yapacakları şikayetler, İSDEM yazılımı üzerinden önce il, oradan da doğrudan ilgili ilçe salgın denetim merkezlerine ulaşıyor. Şikayette bulunan vatandaşların kimlik bilgileri saklı tutuluyor ve yapılan denetim sonucu da yine İSDEM yazılımı üzerinden vatandaşa SMS yoluyla bilgilendirme şeklinde gönderiliyor.

RESTORANA FARKLI, HAMAMA CAMİYE FARKLI EKİP GÖNDEİRLİYOR

Yeni uygulama ile ilgili Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, 'İçişleri Bakanlığımızın son genelgesi ile tüm Türkiye'de İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezleri oluşturuldu. Ataşehir ilçemizde de 21 Ağustos itibariyle ilçe salgın denetim merkezini kurmuştuk. Bu denetim merkezimize bağlı mahalle denetim ekiplerimiz yer alıyor. 17 tane mahallemizde 100'e yakın personel görevlendirdik. Bunlar daha çok filyasyon ile ilgili kurallara uymayanlar hakkında şikayet geldiğinde kontrolünü gerçekleştiriyor ve gerekli uyarıları yapıyorlar. Bir de sahada denetime çıkan arkadaşlar var. Bizim ilçemize bağlı bu şekilde 60 kişiden oluşan 20 ekibimiz çalışıyor. Tüm kurumlardan personelimiz var bunların arasında. Emniyet, belediye, tarım, sağlık, spor, hatta müftülükten bile personelimiz var. Ekiplerimizi konuya göre yönlendiriyoruz. Mesela AVM ekibimiz ayrı, kafe ve restoranlara gidenler ayrı, parklara gidenler ayrı, ganyan bayisine gidenler ayrı, hatta cami denetim ekibimiz bile var. Çünkü her sahanın denetim formu farklı. Arkadaşlarımız o formlara göre kuralları uyguluyorlar" dedi.

"AVM EKİBİNE MAKİNA MÜHENDİSİ, CAMİYE MÜFTÜLÜK PERSONELİ"

Ertaş, farklı iş koluna göre farklı ekip oluşturulmasının önemini ise şu cümlelerle anlattı: 'Örneğin AVM'ye giden ekibimizde makine mühendisi de yer alıyor. Çünkü AVM'lerdeki havalandırma sistemlerinin düzgün çalışıp çalışmadığının da kontrol edilmesi gerekiyor ya da spor merkezi, sauna, halı saha gibi yerlere spor müdürlüğü bünyesindeki personellerimizin dahil olduğu ekipler gidiyor. Camilere de müftülükten görevli personelle birlikte kolluk kuvveti olarak bir kişi gönderiyoruz. Onlar da camideki hijyen şartları ve diğer koşullara bakıyorlar" diye konuştu.

"EĞİTİMLER ARTTIKÇA DENETİMLER AZALIR"

Halkın bilinç düzeyinin artırılmasıyla kurallara uyumun da artacağını söyleyen Kaymakam Ertaş, bu nedenle Ataşehir ilçesi olarak farklı bir uygulamaya gittiklerini ve ilçe milli eğitim ve sağlık müdürlüğünden uzmanların yer aldığı bir eğitim komisyonu da kurduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İSDEM'e bağlı bir eğitim grubu oluşturduk. Bu eğitim grubu önce sahada denetime çıkacak olan personelimizi eğitti. Şimdi muhtarlar, okul müdürleri, site yönetimleri gibi farklı alanlarda da eğitimler verecekler. Her yerin salgınla mücadelede alması gereken önlemleri, kuralları farklı. İşin profesyonelleri ilgili alanlarda eğitimleri gerçekleştiriyor. Bizim arkadaşlarımız sahada sürekli çalışıyor ama halkımızın da bu konuda daha özen göstermesi gerekli. Çünkü bu salgını ancak beraber aşabiliriz."

YAPTIRIMLAR SÖZEL UYARI İLE BAŞLAYIP KADEMELİ İLERLEYECEK

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre yeni uygulamada hem mahalle hem de işyeri denetim ekipleri? iş yerleri, ticari taksiler, toplu ulaşım araçları ve vatandaşlara yönelik temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları bakımından yapılmış olan daha önceki denetimlerin sonuçları da İSDEM yazılımında yer alacak. Salgınla mücadele kurallarına uymayanlar ise 'Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı, süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için ise üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezasına kadar yaptırımlar uygulanabilecek. Genelgede, 'Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacaktır" denildi.

"MUHTARLAR HER HASTAYA 14 GÜN İZOLASYON SANIYORDU"

Ataşehir İSDEM eğitim koordinatörlerinden yapan Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Dr. Celalettin Tarım, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Eğitim komisyonumuzda kaymakamlığımıza bağlı 4 kişi görev yapıyoruz. Çeşitli sektörlere Kovid 19 bilgilendirme eğitimleri vereceğiz. Öncelikle denetime çıkacak ekiplerimizi eğittik. Ardından 17 mahallemizin muhtarlarına eğitimler düzenledik. Mahalle muhtarlarımızın özellikle Kovid pozitif vakaların izolasyon süreleri konusunda yanlış bilgiye sahip olduğu ortaya çıktı. Çünkü çoğu, tüm vakaların standart 14 gün izolasyonda kalması gerektiğini zannediyordu. Oysa Kovid pozitif vakaların tedavi yanıtlarına göre daha uzun süre izolasyonda kalması gerekebiliyor. Biz kendilerini bilgilendirdiğimizde teşekkür ettiler. Çok yakın bir tarihte okulların açılması planlanıyor. Bu çerçevede okul müdürlerimize sektörel bazdaki Kovid rehberlerimize göre okullarda alınması gereken önlemler, dikkat edilmesi kurallar ve süreçlerle ilgili bilgilendirme eğitimleri yapacağız. Sonra da büyük sitelerimizin yöneticileri, taksiciler, esnaf, bu şekilde ilerleyeceğiz. Aklınıza gelebilecek her sektörde bu eğitimleri yapmayı amaçlıyoruz."

SIK SIK YAPILAN KONTROLLER ŞİKAYETLERİ AZALTTI

Sahada denetimlere katılan İlçe Tarım Müdürlüğü uzmanı gıda kontrolörü Ruşen Demir, sahaya çok sık çıktıklarını ve bu nedenle de büyük bir düzelme gördüklerini söyleyerek 'Denetimlerimiz arttıkça bilinçlenme da arttı. Vatandaş en çok mesafe ve maske ihlallerini bildiriyor. Bazen gelen müşterilerin, bazen de işletme çalışanlarının maske ya da mesafe kurallarına uymadıkları yönünde şikayetlerde buluyorlar. İlgili ihbara gidiyoruz, çoğunda uyarılarımız işe yarıyor. Bu yöndeki şikayetlerimiz daha azaldı bu dönemde" dedi.

SALGIN DENETİM MERKEZİ EKİPLERİ VE ÇALIŞMALARINI DHA GÖRÜNTÜLEDİ-1

Kaynak: DHA

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