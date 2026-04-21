Tuncay Sonel'den 'Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?' sorusuna yanıt

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SONEL'E 5 AYRI SUÇLAMA

Savcının, Sonel'e yönelttiği suçlamalar da belli oldu. Sonel'in, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek ile suçlandığı öğrenildi.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel

“İNTİHAR” ALGISI MI OLUŞTURULDU?

Tuncay Sonel'in savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Songül Acar’ın beyanları üzerinden savcılık, Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından olayın sürekli baraj ve intihar ekseninde tutulduğu yönündeki iddiaları da Sonel’e sordu. Tanık beyanlarında, “Vali bu kızın intihar ettiğini ve barajda olduğunu söylüyordu” iddiası yer aldı. Sonel ise bunu reddetti; aramaların yalnızca ailenin ısrarı nedeniyle sürdürüldüğünü savundu.

Bununla birlikte sorgudaki başka sorular da bu konudaki şüpheleri güçlendirdi. Barajda Gülistan’a ait olduğu belirtilen bazı eşyalar bulunmasına rağmen bedenin bulunamaması, uzman ekiplerin “barajda değildir” yönündeki değerlendirmeleri ve buna rağmen aramaların uzatılması, savcılık tarafından doğrudan sorgulandı.

Gülistan Doku

"CESET GÖMÜLDÜ" İDDİALARINI REDDETTİ

Sorgunun en ağır bölümlerinden biri, gizli tanık “Şubat”ın anlatımları üzerinden geldi. Savcılık, Mustafa Türkay Sonel’in birini öldürdüğünü söyleyerek babasını ya da koruma polislerini aradığı, ardından Gülistan Doku’nun cesedinin valiliğe ait araçla taşınarak Pertek-Koçpınar hattında gömüldüğü iddiasını doğrudan sordu.

Tuncay Sonel bu anlatımı “çok çirkin”, “alçakça iftira” sözleriyle reddetti. Ancak böylesine ağır bir senaryonun sorgu metnine girmiş olması, soruşturmanın ulaştığı noktanın vahametini gözler önüne serdi. Dosya artık yalnızca kayıp değil; cinayet, delil yok etme ve örtbas ihtimalleri etrafında çok katmanlı şekilde ilerliyor.

Kaynak: Haberler.com