Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Marco Asensio, başarılı geçen tedavisinin ardından cuma günü takımla antrenmanlara başlayacak. İspanyol futbolcunun Galatasaray derbisinde kadroda olacağı, ilk 11'de başlayıp başlamayacağına ise maç günü karar verileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Marco Asensio ile ilgili belirsizlik devam ederken, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisi öncesi yeni bir gelişme yaşandı. 

SON MAÇLARDA FORMA GİYEMEDİ 

Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisinde girdiği bir ikili mücadelede sakatlık yaşayan Marco Asensio, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından bu akşam kupadaki Konyaspor maçının kadrosunda da yer almadı.

GALATASARAY DERBİSİNDE KADRODA OLACAK

İspanyol futbolcunun sakatlığı sonrası tedavisinin tamamlanmak üzere olduğu öğrenilirken, cuma günü yapılacak antrenmanda takıma katılacağı, zorlu derbinin kadrosunda da yer alacağı belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun derbide ilk 11'de olup olmayacağı ise maç günü belli olacak.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 37 maçta süre bulan Marco Asensio, rakip kalelere 13 gol atarken, takım arkadaşlarına da 14 golün pasını verdi. 

Barış Polat
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Bunları kazara 6-0 yensek kulübü kapatırlar maçlara gitmezler ellerinde ki son oyuncak uzun süre kalmalı aksi halde futbol biter aman diyim

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

