Sakarya İlkokulu'nun açılışı gerçekleştirildi

Depreme dayanıklı olmadığı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılarak yeni baştan inşa edilen Sakarya İlkokulu, çağdaş bir eğitim yuvasına dönüştürüldü.

Depreme dayanıklı olmadığı için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılarak yeni baştan inşa edilen Sakarya İlkokulu, çağdaş bir eğitim yuvasına dönüştürüldü. Kısa sürede tamamlanan okulun açılışında konuşan Başkan Yücel Yılmaz, Manyas ve Bandırma ilçelerine de birer okul yapmak için protokol imzalayacaklarının müjdesini verdi.

Eğitim-öğretime her alanda destek sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi ilçesinde bulunan Sakarya İlkokulu'nu depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl; İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında imzaladığı protokol kapsamında yıkarak yeniden inşa etti. 1 yıl gibi kısa bir sürede çalışmaları tamamlayan Büyükşehir Belediyesi; 4 bin 26 metrekare alan üzerine 24 derslikli ve 4 kat olarak inşa ettiği okulun açılışını, 6 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirdi. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılına yetişen okul, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla öğrencilerin güvenli bir şekilde derslerine katılabileceği ve yeni eğitim yaklaşımlarına uygun olarak tasarlandı. Görkemli bir törenle ilk öğrencilerine kapılarını açan Sakarya İlkokulu'nun açılış törenine, Başkan Yücel Yılmaz'ın yanı sıra; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Garnizon Komutan Vekili Tuğg. Mahmut Büyükcingi, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

YILDIZ: TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Yeni eğitim-öğretim yılında devlet tarafından tüm önlemlerin alınmasıyla başlandığını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız "Gönlünüz rahat, içiniz ferah olsun. İnşallah, bu eğitim-öğretim yılını en sağlıklı şekilde Haziran ayına kadar tamamlamak nasip olur. Bu duygu ve düşüncelerle bu güzel okulun ilimize ve öğrencilerimize kazandırılmasında başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

BAŞKAN ORKAN: YÜCEL BAŞKANIMDAN ALLAH RAZI OLSUN

Yeni eğitim-öğretim yılının; öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan "Pandemi süreci dolayısıyla 1 buçuk yıldır okullarımız öğrencilerini özledi. Pandemi sürecini hep birlikte en kısa zamanda çözdükten sonra öğrencilerimiz okullarına rahatlıkla gidebilecekler. Öğretmenlerimizde rahat bir şekilde derslerini verebilecekler. Sakarya İlkokulu Müdürümüzle görüşerek okulu depreme karşı nasıl yenileriz diye mücadele veriyorduk. O sırada bir güneş gibi doğan Yücel Başkanımdan, Allah razı olsun. Bu okulu bir sene içerisinde tamamladı. Karesi ilçemizde de çok şükür depreme dayanıksız okulun kalmadığını söyleyebiliriz. Bunları da tamamladıktan sonra geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize güvenli okullarda eğitim verilmesini sağlayacağız. Tüm Sakaryalılara armağan olsun. " dedi.

BAŞKAN YILMAZ: BAŞLADIĞIMIZ İŞİ BİTİRİYORUZ

Sakarya Mahallesi'ni çok sevdiğini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, buradaki öğrencilerin her şeyin en güzelini hak ettiğini söyleyerek " Benim olmazsa olmazım eğitim ve çocuklar. Söz konusu eğitim olduğunda akan sular durur. Bütün işleri bir tarafa bırakır, pozitif ayrıcalık yaparız. Bazı okullarımızın yıkılması gerektiğini duyunca bütün hayırseverlerimize başvurduk. Hayırseverlerimiz bazı okulları seçti. Biz de Büyükşehir olarak Sakarya İlkokulu'nu 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılına yetiştirebilmek için Sayın Valimiz ile bir protokol imzalayarak okulumuzun yapım işini üstlendik. Hamdolsun, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Valiliği olarak bugün öğrencilerimizi yeni eğitim yıllarına eksiksiz başlatabilmenin onurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Biz, başladığımız işi bitiriyoruz. " dedi.

BÜYÜKŞEHİR, MANYAS VE BANDIRMA'DA DA OKUL YAPACAK

Manyas ve Bandırma'da da birer okulun protokolünü bu hafta içerisinde imzalayacaklarını dile getiren Başkan Yılmaz "O okullarımızın da yapım işlemlerini üstleneceğiz. Çocuklar, okulunuzu, arkadaşlarınızı, öğretmenlerinizi özlediniz. Balıkesir'imizin en iyi eğitim seviyesine ulaşması lazım. Biz, Sakarya'ya, Milli Eğitim'imize güveniyoruz. Büyükşehir olarak da hep çocuklarımızın, ailelerimizin ve gençlerimizin yanındayız. Onların; sanatsal, sporsal, zihinsel, fiziksel ihtiyaçları varsa devletimiz, milletimizle bir araya gelerek gidermeye çalışacağız. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. 6 Eylül kurtuluş günümüz kutlu olsun. " diye konuştu.

VEKİL UYGUR: BALIKESİR EĞİTİM KONUSUNDA ŞANSLI İLLERİMİZDEN BİRİ

Bir yıl önce temelini hep birlikte attıkları okulun kısa sürede eğitim-öğretime hazır hale getirildiğini söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur "Eğitime verdiği destek ve katkı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Balıkesir'imiz eğitim alanında şanslı illerimizden bir tanesi. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız eğitimi en iyi hale getirebilmek için Balıkesir'in bütün dinamiklerini kullanıyor, tüm gayretleri gösteriyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. " dedi.

VALİ ŞILDAK: EĞİTİME DESTEK VEREN BİR BAŞKANLA ÇALIŞMAK MUTLULUK VESİLESİ

Yeni eğitim-öğretim yılının sağlık ve başarılarla geçmesini temenni eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak "Büyükşehir Belediyemizin 1 yıl gibi çok makul bir süre içerisinde eğitim hayatına kazandırdığı bu bina, ilimize ve Karesi ilçemize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımıza tebriklerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Her zaman eğitimcilerin, öğrencilerin yanında olan bizleri destekleyen çalışmalarımıza güç veren bir Büyükşehir Belediye Başkanıyla birlikte çalışmak ve bu hamleleri birlikte yapıyor olmak bizim içinde bir mutluluk vesilesi. Bugün itibariyle 183 bin öğrencimiz, Balıkesir'de ders başı yaparak yaklaşık 15 bin öğretmenimizle sınıflarında buluştu. Bu mutluluğu ve heyecanı biz de onlarla paylaşıyoruz. Manyas ve Bandırma ilçemizde birer okul daha yapacak olan Büyükşehir Belediyemize bunlar içinde çok teşekkür ediyorum. Kesintisiz bir eğitim hayatının devam etmesi için belirlenen kurallara uyulmasını herkesten rica ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre