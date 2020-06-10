Sakarya'da gezilecek yerler nereler? Sapanca Gölü nerede? Sakarya'da ne yenir?
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Sakarya'da gezilecek yerler nereler? Sapanca Gölü nerede? Sakarya'da ne yenir?

Sakarya'da neler yapılır? Kuzuluk kaplıcaları nerede? Sakaryalı ünlüler kimler? Doğal güzelliği ile yılın dört mevsimi turist çeken Sakarya hakkında merak edilenler

Sakarya'da gezilecek yerler nereler? Sapanca Gölü nerede? Sakarya'da ne yenir?
10.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:19

Tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Sakarya, Türkiye'nin en yoğun iki şehri arasında yer almakta. Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi için önemli bir konumda olan şehirde tarihe ve kültüre dokunabilirsiniz.

İl merkezi ve ilçeleri doğal güzellikleri ile turistleri kendine çekmekte. Yaz turizmi içinde tercih edilen Sakarya'da ülkemizdeki en uzun ikinci plaj bulunuyor.

SAKARYA'DA GEZİLECEK TARİHİ YERLER NERELER?

Sakarya Müzesi

Atatürk Evi olarak da bilinir. Atatürk'ün annesi ile görüşüp, konakladığı ev, müze haline getirilmiştir. Müzede arkeoloji ve etnografya eserlerine ayrılmış iki bölüm var. Tarihi binanın bahçesinde Roma ve Bizans dönemine ait pek çok eser bulunmakta. Mezar taşları, sunaklar, yazılı taşlar, sütun kaideleri de ziyaretçilerini alan içerisinde bekliyor.

Atatürk'e ait kişisel eşyalarda Sakarya Müzesi içerisinde sergileniyor.

Deprem Müzesi

Birinci derecede deprem hattında bulunan Sakarya, 1967 ve 1999 yıllarında deprem sebebiyle büyük yıkımlar gerçekleşmiştir. Depreme karşı duyarlı ve dikkatli bir halk olmamız gerektiğini bizlere anlatan bu müzeye mutlaka uğramalısınız!

Kavaklar caddesi üzerinde bulunan Sakarya Müzesi, 2004 yılında hizmet vermeye başladı.

Sakarya'da gezilecek yerler nereler? Sapanca Gölü nerede? Sakarya'da ne yenir?

Beşköprü

Bizans döneminde yapılan Beşköprü'nün asıl adı Justinianus Köprüsü'dür. MS 562 yılında yapılmıştır. Erken Bizans döneminin en önemli örneklerindendir. Çark Deresi üzerine inşa edilen köprünün uzunluğu 429 metredir. 12 kemeri olan Beşköprü, 1995 yılında taşıt trafiğine kapatıldı.

Çark Deresi, Sapanca Gölü'nün sularını Sakarya Nehri'ne boşaltır.

SAKARYA'DA GEZİLECEK DOĞAL GÜZELLİKLER NERELER?

Sapanca Gölü nerededir? Sapanca Gölü'nde neler yapılır?

Sapanca Gölü, Marmara bölgesinin doğusunda, Adapazarı Ovası ile İzmir Körfezi arasında yer alır. Eski adı ile Ayan olarak bilinen tektonik bir göldür. Samanlı dağlarından beslenen göl 42 km² büyüklüğündedir. Marmara Denizi'nin parçası olan Sapanca Gölü zamanla denizden ayrılmıştır ve tatlı su gölü olmuştur.

İstanbul'a 2 saatlik mesafede olan Sapanca Gölü, yaklaşık seksen kuş türüne ev sahipliği yapar. Ayrıca gölde yayın, sazan ve turnabalığı çeşitleri de bulunur.

Sakarya'da gezilecek yerler nereler? Sapanca Gölü nerede? Sakarya'da ne yenir?

Göle yakın olan Arifiye Ormanı kamp ve piknik severler için elverişli bir alana sahiptir. Gölde kano gezileri de yapılır. Ayrıca, yılın belli dönemlerinde, Sapanca Gölü üzerinde uluslararası sörf, yelken ve kürek yarışları yapılır.

Longoz nedir? Acarlar Longozu nerededir?

Subasar olarak tanımlanan longozlar, denize doğru akan derelerin getirdiği kumların birikimi ile kıyıda oluşan sete denir. Dereağzının kapanmasından dolayı oluşurlar.

Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan Acarlar Longozu, kamp için çok uygun bir bölgedir.

Karasu Plajı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan plaj, Türkiye'nin en uzun ikinci plajı olarak dikkat çekiyor. Sakarya merkeze 2 saat uzaklıktadır. Kıyısı Karadeniz'de olan plajda yüksek dalgaları vardır. Ayrıca, su sporları da yapabilirsiniz.

Acelle Yaylası

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Acelle Yaylası, geniş yapraklı ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanı ve orman gölü ile huzur bulacağınız bir yer. Yaylanın ortasından geçen bir de Enişte Deresi bulunuyor.

Ziyaret edebileceğiniz diğer yaylalar; Soğucak Yaylası, Sapanca Çiğdem Yaylası, Keremali Yaylası.

Doğançay Şelalesi

Maksudiye köyünde yer alan Doğançay Şelalesi, kampçıların ve günübirlik seyahat edenlerin tercihlerinden olan Doğançay Şelalesi, şehir merkezine 25 kilometre uzaklıktadır.

Gölbaşı Park

Arifiye ilçesi sınırlarında bulunan park, doğal güzelliği halka sunmak için düzenlenmiştir. Park içinde yürüyüş parkurları, sosyal tesisler, çocuk parkı, spor ve piknik alanları bulunuyor.

Sakarya'da gezilecek yerler nereler? Sapanca Gölü nerede? Sakarya'da ne yenir?

Serdivan Göl Park

Doğal alanı turizme açmak için bölgeye yürüyüş parkuru, konser - tiyatro salonları eklenmiştir. Çocuklar için oyun parkı da bulunan bu yerde ayrıca yamaç paraşütü de yapılır.

Kuzuluk Kaplıcaları

Ilıca olarak da bilinen Kuzuluk Kaplıcaları, şifalı suyu ile sağlık turizmine olanak sağlar. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan yeraltı su kaynağı ile oluşturulmuş bir alandır.

Maden Deresi

Uzunluğu 30 kilometre olan dere çevresinde tırmanış, piknik veya doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Doğa ile yalnız kalabileceğiniz huzurlu ve ferah bir ortam sunuyor. Maden Deresi çevresindeki ormanlarda fındık, kayın, kestane, çınar, gürgen, meşe ve kavak ağaçları da bulunuyor.

Maden Deresi etrafında konaklayabileceğiniz Bungalov evleri de bulunuyor.

Sakarya'da gezilecek yerler nereler? Sapanca Gölü nerede? Sakarya'da ne yenir?

SAKARYA'DA NE YENİR?

Anadolu, Türk ve Balkon kültürünün birleşme noktası olan Sakarya mutfağında neler meşhurdur?

Islama köfte kıyma, ekmek içi ve karabiber ile hazırlanan klasik bir köfte içine sahiptir fakat pişirme şekli farklıdır. Kömür ateşinde yavaş yavaş pişer. Ayrıca yanında servis edilen ekmek, biberli kemik suyuna batırılarak servis edilir. Bu ekmek, köftelerin üzerine örtülür.

Kabak tatlısı, ıslama köfte sonrası kabak tatlısı da çok tercih edilir.

SAKARYALI ÜNLÜLER KİMLER?

Pek çok şair, yazar, siyasetçi, sporcu, oyuncu ve şarkıcı Sakaryalı. Peki Sakaryalı ünlüler kimler?

Sait Faik Abasıyanık

Faik Baysal

Kenan Sofuoğlu

Selçuk Yöntem

Semih Saygıner

Asuman Krause

Yılmaz Vural

Cem Uzan

Gaffar Okkan

Aykut Kocaman

Tuncay Şanlı

Timur Acar

Süleyman Seba

Mete Gazoz

Haber Yorumları (1)
LEYLA İ.: Üniversite okumak için geldim, 4 yılda doyamadım şehre
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