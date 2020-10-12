Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat

Geçen Cumadan beri Kırıkkale, İzmir. Bodrum ve Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'ya yükselirken, şehir şehir yayılan facianın İstanbul'a da ulaştığı öğrenildi. Kartal'da bir avukat sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti, zehirlenen 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde görülen sahte içki zehirlenmelerine İstanbul'da da rastlandı. Kartal'da avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36) sahte içki nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybederken, Kemal K., Abdil K., ve Rahmi K. isimli şahıslar da zehirlenmesi şüphesiyle Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

ZEHİRLENENLER SAHTE ALKOLÜ ALDIKLARI YERİ TARİF ETTİ

Tedavi edilen 3 kişi ifadelerinde, metil alkolü Petroliş Mahallesi'ndeki bir adresten aldıklarını ve bu alkolle yaptıkları içkiyi tükettikten sonra görme kaybı yaşadıklarını anlatırken, söz konusu iş yerinde arama yapan polis, 290 anason kiti, 10 votka kiti, 30 adet 10 miligram viski kiti, 9 metil alkol şişesi, 2,5 litre kaçak viski, 2,5 litre kaçak rakı ele geçirmişti. Yavuz Ö. adlı 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, üç ilçede daha benzer operasyon düzenlendi.

CAN KAYIPLARI SONRASI POLİS OPERASYONLARINI ARTIRDI

Polis, Ataşehir, Avcılar ve Büyükçekmece ilçelerinde sahte içki satışlarının arttığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Ataşehir ilçe merkezinde bir tekel bayisinde yapılan inceleme ve denetimlerde ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 9 mermi, çeşitli markalarda bandrolsüz 12 etil alkol ele geçirildi. İşletme sahibi olduğu belirtilen Y. M. gözaltına alındı.

Yine Avcılar'da bir iş yerinde yapılan denetimde ise 20 litre kaçak içki ele geçirilirken, Ö.D. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece ilçesinde 220 litre kaçak olduğu değerlendirilen alkol ele geçirildi. İşletme yetkilisi A.K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SAHTE İÇKİ FACİASI BODRUMA DA SIÇRADI

Bodrum'da da sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilen 2 kişi hayatını kaybetti. Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan 74 yaşındaki İbrahim Yanık ile Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Semran Başkurt adlı vatandaşlar kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kesin ölüm sebeplerinin tespit edilmesi için Yanık ve Başkur'un cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumuna yollandı.

Güvenlik güçlerinin iddiaları araştırdıkları, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

İZMİR'DE SAHTE İÇKİ 17 CAN ALDI

İzmir'in çeşitli ilçelerinde sahte içki içtikleri iddia edilen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. Son olarak 15 kişinin canını alan sahte içki, İzmir'in Urla ve Karabağlar ilçelerinde 2 kişinin daha hayatına mal oldu.

Urla'da sahte alkol tükettiği iddia edilen 72 yaşındaki Orhan Korkmaz, rahatsızlanarak Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Korkmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karabağlar ilçesinde ise mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Suat Yeşilyurt da yaşama veda etti.

Urla ve Karabağlar'da hayatını kaybedenlerle birlikte sahte içki, İzmir'de toplam 17 kişinin canını aldı. Hastaneye kaldırılan 20'den fazla kişinin tedavisine devam edildiği ifade edildi.

MERSİN'DE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mersin'de son bir hafta içerisinde sahte alkol zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırılan 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Sahte alkol zehirlenmelerin ardından olayla ilgili çalışma başlatan Mersin polisi, çok miktarda metanol oranı yüksek etil alkol ele geçirirken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İLK ÖLÜM HABERİ KIRIKKALE'DEN GELMİŞTİ

Kırıkkale'de 7 kişinin sahte alkolden hayatını kaybetmesi olayına ilişkin valilikten yapılan açıklamada, dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyicisine katılan aroma karışımından yapıldığı belirtildi.

Kırıkkale Valiliği yapılan açıklamada, "İlimiz Yüksek İhtisas Hastanesine alkol zehirlenmesi şüphesiyle 07-08 Ekim 2020 tarihlerinde toplam 8 vatandaşımız intikal etmiş olup bu şahıslardan 7 vatandaşımız vefat etmiş, 1 vatandaşımızın tedavisi ise halen devam etmektedir" denildi.