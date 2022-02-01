Sahra Işık, Survivor'daki aşk dedikodusu sonrası Nisa Bölükbaşı'nı hedef aldı

Performanslarla gündeme gelen Survivor All Star, bu sefer de aşk iddialarıyla konuşulmaya başladı. Sude ile Mert Öcal'ın yakınlaştığını öğrenen Nisa ve Ogeday, takım arkadaşlarını uyardı. Öcal'ın Makbule Şakalakoğlu ile aşk yaşadığını ileri süren Nisa ve Ogeday, Sude'yi "Mert'ten uzak" diye uyarınca ortalık karıştı.

MERT YARIŞMADAN AYRILMAYI DÜŞÜNDÜ

Hakkındaki iddiaların ardından sinirlenen Mert ise Nisa ve Ogeday ile yüzleşti. Özel hayatının gündeme gelmesinden rahatsız olan Mert, "Nisa ve Ogeday insanlar özel hayatlarına burunlarını sokmaya başladı" diyerek tepki gösterdi. Konseyde de gündeme gelen konu hakkında yorum yapmak istemeyen Sude, sessizliğini korudu.

ACUN ILICALI BİR ŞEY DİYEMEDİ

Mert ise "Bunun örneklerini gördüm. Sude benim için çok değerli" diyerek konunun uzaması halinde yarışmadan çekilebileceğini dahi söyledi. Acun Ilıcalı ise 15 yıllık Survivor hayatında böylesini ilk kez gördüğünü söyledi.

SAHRA IŞIK'TAN TEPKİ GECİKMEDİ

Survivor Sude-Ogeday-Nisa-Mert arasında yaşananlar sosyal medyada gündem olurken eski yarışmacı Sahra Işık da yorum yaptı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Nisa'yı hedef alan Sahra, "Nisa ve Ogeday büyük yanlış yaptı. Asla doğru değil. Nisa kusura bakma önce Barışlaydın. Barış'tan ayrıldın burada Barış'ı kötülüyorsun şimdi Ogedaylasın. Kim sana ne söyledi? Şimdi Mert ve Sude ilişkisi var ya da yok. Sizi ne ilgilendiriyor?" ifadelerini kullandı.

SURVIVOR NELER OLDU?

Survivor All Star'ın önceki akşam yayınlanan bölümünde Mert, Nisa, Ogeday ve Sude arasında bir gerilim yaşandı. Nisa ile Ogeday, Mert ile yakınlaştıklarını öğrendikleri Sude'yi uyardı. Oyun öncesi Sude'nin ağladığını gören Mert ise Nisa ve Ogeday ile yüzleşerek tartıştı.

Özel hayatının gündeme getirilmesine sinirlenen Mert, "Benim burada değer verdiğim insanlar var. Çok değer verdiğim bir arkadaşım. Dün akşam buraya gelirken ağladığını gördüm. Açıkçası onun o kadar üzüldüğünü görünce çok üzüldüm, ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Karşı taraftaki arkadaşlarımız Nisa ve Ogeday insanların özel hayatlarına burunları sokmaya başladılar. Kızın hoşuna gitmeyecek dedikodularda bulunmuşlar. Sude ve benim arkadaşlığım ile alakalı dedikoduda bulunmuşlar" dedi.

NİSA: SUDE'YLE NASIL OYNANDIĞINI KONUŞMAM LAZIM

Nisa ise yaptığı açıklamada, "Sude'nin ilişkisini dün öğrendim. Orada bir laf atışması vardı. Sonra araya Ogeday girdi dedi ki 'Sude bence bulaşma oraya.' Ogeday da arkadaşımın o durumunu biliyor. Sen bulaşma bence. O da dedi ki 'Nasıl başlamadan bulaşmayayım? Zaten kaç aydır süren bir şey.' Ogeday sonra gelip beni uyandırmıştı. Anlattılar bu olayı. Sude sana bunu söylemem lazım. Seninle nasıl oynandığını konuşmam lazım. Karşında nasıl biri olduğunu bilmen lazım" şeklinde konuştu.

SUDE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

"Mert'in özel hayatında Sude'nin yanı sıra başka birisi mi var" sorusunu akla getiren bu sözlerinden ardından Sude ise gözyaşlarını tutamayarak "Şu an neyin içinde olduğumu tam olarak bilmediğim için net bir şey söyleyemiyorum. Burada yaşayıp görebileceğim bir şey belki bilmiyorum ama ben kendimi biliyorum." dedi.