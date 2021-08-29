Sahneye kuğu gibi çıkan Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı
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Sahneye kuğu gibi çıkan Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı

Sahneye kuğu gibi çıkan Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı
Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Konserlerine hız kesmeden devam eden Simge Sağın, sahne kıyafetiyle adeta büyüledi. Ünlü şarkıcı göğsünün ortasına yaptırdığı dövmeyi göstermek için derin dekolteli elbise tercih etmiş.

Güzel şarkıcı Simge Sağın Kırklareli'de 13.Vize Tarih ve Kültür Festivali'nde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ

Beyaz bir elbise tercih eden güzel şarkıcı, sahnede kuğu gibiydi. Konserde verdiği pozları Instagram'da paylaşan şarkıcının, derin göğüs dekoltesi oldukça dikkat çekiciydi.

Sahneye kuğu gibi çıkan Simge'nin dövmesi olay yarattı

DÖVMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan 40 yaşındaki şarkıcının göğsünün ortasına yaptırdığı dövme de hayranlarının gözünden kaçmadı.

Sahneye kuğu gibi çıkan Simge'nin dövmesi olay yarattı

PAYLAŞIMLARI İDDİALI

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel şarkıcı beyaz, derin yırtmaçlı sabahlığıyla verdiği poz da çok konuşulmuştu.

Sahneye kuğu gibi çıkan Simge'nin dövmesi olay yarattı
Sahneye kuğu gibi çıkan Simge'nin dövmesi olay yarattı
Sahneye kuğu gibi çıkan Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı
Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
Ünlü şarkıcı Zara, konserinde giydiği dekolteli siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti
Magazin editörü - Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
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Sahneye kuğu gibi çıkan Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı - Haberler Magazin
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