Sahneye kuğu gibi çıkan Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı
Konserlerine hız kesmeden devam eden Simge Sağın, sahne kıyafetiyle adeta büyüledi. Ünlü şarkıcı göğsünün ortasına yaptırdığı dövmeyi göstermek için derin dekolteli elbise tercih etmiş.
Güzel şarkıcı Simge Sağın Kırklareli'de 13.Vize Tarih ve Kültür Festivali'nde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ
Beyaz bir elbise tercih eden güzel şarkıcı, sahnede kuğu gibiydi. Konserde verdiği pozları Instagram'da paylaşan şarkıcının, derin göğüs dekoltesi oldukça dikkat çekiciydi.
DÖVMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan 40 yaşındaki şarkıcının göğsünün ortasına yaptırdığı dövme de hayranlarının gözünden kaçmadı.
PAYLAŞIMLARI İDDİALI
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel şarkıcı beyaz, derin yırtmaçlı sabahlığıyla verdiği poz da çok konuşulmuştu.