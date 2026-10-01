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TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim

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TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim Haber Videosunu İzle
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
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A Milli Takım'ın Belçika ve İtalya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde kadroya iki futbolcu dahil edildi. Ümit Milli Takım'da bulunan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosuna alındı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Takım aday kadrosundaki Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek'in A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.
  • Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda oynanacak Belçika ve İtalya maçları için A Milli Takım kadrosunda yer alacak.
  • İki futbolcu, 26 Eylül'de Ukrayna ile oynanan ve 2-2 sona eren 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri maçının tamamında forma giydi.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Belçika ve İtalya karşılaşmaları öncesinde kadroda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan Emirhan İlkhan ile Yusuf Akçiçek'in A Milli Takım'a dahil edildiğini açıkladı.

İKİ İSİM A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA

Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, Ümit Milli Takım'daki görevlerinin ardından A Milli Takım'a geçiş yaptı. İki futbolcu, Belçika ve İtalya deplasmanları için belirlenen aday kadroda yer alacak.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, iki futbolcunun kadroya dahil edilmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ve İtalya sınavlarına çıkacak A Milli Takımımızın aday kadrosuna dâhil edildi."

UKRAYNA MAÇINDA 90 DAKİKA OYNADILAR

Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde 26 Eylül'de Ukrayna ile oynanan karşılaşmanın tamamında forma giydi. 2-2 sona eren mücadeleyle birlikte Ümit Milli Takım, play-off vizesi aldı. İki genç futbolcu bundan sonraki süreçte Belçika ve İtalya karşılaşmaları için A Milli Takım kadrosunda bulunacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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