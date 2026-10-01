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Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak

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Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu fonlarda mağdur olan yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin açıklamada bulundu. Şimşek, “Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor” ifadelerini kullanırken, sorumluların hesap vermesi için hukuki sürecin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu fonlardaki yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını duyurdu.
  • Adalet Bakanlığı, yatırımcı haklarını korumak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci yürütüyor.
  • Türkiye ekonomisinde cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,6, brüt dış finansman ihtiyacının GSYH'ye oranı yüzde 16, brüt dış borcun milli gelire oranı yüzde 32, bütçe açığının milli gelire oranı yaklaşık yüzde 3 ve kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 22 seviyesinde.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunun yakından takip ettiği sorunlu fonlara ilişkin mağduriyetlerin giderilmesi için ilgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığını duyurdu. Şimşek, yatırımcılara en kısa sürede ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını belirtirken, Türkiye ekonomisinin küresel zorluklara karşı güçlü duruşunu sürdürdüğünü vurguladı.

FON MAĞDURLARI İÇİN 'HIZLI ÖDEME VE ADALET' VURGUSU

Sosyal medya hesabı üzerinden piyasalardaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, sorunlu fon krizinin çözümüne yönelik net bir yol haritası çizildiğini belirtti. Kurumların titizlikle çalıştığını vurgulayan Şimşek, "Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor" ifadelerini kullandı. Sürecin adli boyutuna da dikkat çeken Şimşek, Adalet Bakanlığı'nın yatırımcı haklarını korumak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci tavizsiz yürüttüğünü kaydetti.

KÜRESEL ZORLUKLARA RAĞMEN EKONOMİDE 'DAYANIKLILIK' TABLOSU

Bakan Şimşek, yaşanan finansal dalgalanmalara, küresel çatışmalara ve yüksek emtia fiyatlarına rağmen Türkiye ekonomisinin temel göstergelerindeki iyileşmeye dikkat çekti. Zorlu koşullara rağmen enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğünü belirten Şimşek, ekonomik büyüme hızının ticaret ortaklarının yaklaşık iki katı seviyesinde seyrettiğini aktardı. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile sürdürülebilir bir çizgide bulunduğunu ifade eden Bakan Şimşek; brüt dış finansman ihtiyacının GSYH’ye oranının yüzde 16’ya gerilediğini, brüt dış borcun milli gelire oranının ise yüzde 32 ile uzun dönem ortalamasının oldukça altında kaldığını vurguladı. Bütçe açığının milli gelire oranının yaklaşık yüzde 3 ile gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısında kaldığına işaret eden Şimşek, kamu borcunun GSYH’ye oranının ise yüzde 22 seviyesinde tutulduğunu belirtti.

"SERMAYE PİYASALARI DAHA GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI ÇIKACAK"

Güçlendirilen makroekonomik temellerin altını çizen Hazine ve Maliye Bakanı, alınan proaktif tedbirlerin önemine değindi. Yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye olası olumsuz etkilerinin sınırlı kalacağını belirten Şimşek, atılan kararlı adımların sonucunda Türkiye'nin sermaye piyasalarının çok daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacağını ifade etti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ödemenin kaynağı ne bize vergi akaryakıtlara yapacağınız zammı eytliler yüzünden olduğu gibi emeklilerin maaşından rızkından kesintimi? herkes yaptığının ceremesini çeksin başkasının fazla para kazanmak için yaptığı uyanıklık açgözlülüğünün bedelini ödemek istemiyoruz

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Bu operasyona ortak olan, En başta ifşa olan FON Fatmanın ceza alması gerekli. Terazi adamına göre tartmıyorsa tabi.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMurat Gozudok:

Ben kabul etmiyorum kimin parasını kime veriyorsunuz. Bu yapılanların ekonomiye zararı ne ölçüde 2 lira kar edecekler diye yüzlerce milyar devleti zararı uğrattılar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAli Davut Boyar:

Ben sadece 10 bin TL yatırmış idim oda öylesine . Aç gözlü olanlar için neden bu millet ödesin ? Git o yolsuzluk yapanlar dan alın her şeye zam üstüne zam insan değeri ucuz kaldı

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Haber Yorumlarıdr_ersin:

Tabi tabi babayı verirler millete ancak

Yorum Beğen3
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Haber YorumlarıKAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:

NE MİLLETİ CAHİL, ÜÇ KURUŞ FAZLA KAZANMAYA ÇALIŞAN AÇ GÖZLÜLER, PARA KAZANIRKEN KİMSENİN SESİ ÇIKMIYORDU, ŞİMDİ HERKES BUNLARIN AVUKATI OLMUŞ

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