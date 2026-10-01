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Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı

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Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı Haber Videosunu İzle
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı
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Fon soruşturmasında daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında tutuklama kararı verildi.

  • Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • İki isim hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanmış, soruşturmanın derinleşmesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada tutuklananların sayısı 56'ya ulaştı.

Sermaye piyasalarını sarsan fon soruşturmasında yargı süreci hız kesmeden devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel tutuklandı.

ÖNCE YURT DIŞI YASAĞI, SONRA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemleri konu alan geniş çaplı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli sürecin önceki aşamalarında haklarında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Emir Münir Sarpyener ile Erdin Özel hakkında, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte savcılık tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı.

DÜN ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞLERDİ

Hakkındaki yakalama kararına istinaden gözaltına alınan iki üst düzey isim, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları ve sulh ceza hakimliği işlemlerinin ardından Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına, 7'si hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.

Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 56'ya ulaşmış oldu.

Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan ve yakalama kararı çıkarılan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAlp KONUR:

SPK ve İstanbul borsa yöneticileri bu kadar olay olurken neredelerdi. spk ve borsa yöneticileride hesap versin.

Yorum Beğen13
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Haber YorumlarıAli BAYIK:

Dur bakalım onlardan isim çıkacakmı

yanıt6
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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Editör, Fatma ya ne oldu, onuda yayınla halk olarak yapılanları unutmuyoruz, ballandıra ballandıra manşetlerini bekliyoruz

yanıt4
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Haber YorumlarıÖztürkler:

3 5 sene yatıp çıkarlar burası türkiye.Baklava mı çaldı sanki 15 yıl yatsın

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıBAYCAN:

Değerli Arkadaşlar , Fon Fon Diye Yatıp Kalkıyoruz , fakat daha en önemli sorun BORSA ve Türkiye mizin Ekonomik Durumu Borsa Kendi Haline Bırakıldı , Küçük yatırımcıların parası eridi bitti ve bankalara borçlanmaya başladılar.Düşünün Hisseler 10 TABAN 20 TABAN 25 TABAN Görmüş Parasından hergün %10 gitmiş ve 1 -3-5-10 Milyon TŞ parası olanların parası bitti pul oldu. SPK Hala Ortada Yok,BDDK Hala Ortada Yok , Türkiyemiz Ekononomisi içinde Tehlikeli bir durum var Borsada Olan Türkiye mizin en iyi şirketlerinin değeri çok ama çok düştü, şuan şirketler kendi hisselerine geri alım yapamıyorlar, ya parasal sıkılışma yaşarsak batarız diye. Devletimiz destek verecek , şirketler özellikle çok fazla düşen hisseler için geri alım açıklarsa ve alımaya başlarlarsa hisseler yükselir KY Lar nefes alır , Ekonomi Düzelir , sonrasında ise Dünyanın farklı ülkelerinden gelecek sıcak para ile borsaya gelir güven sağlanır.

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Haber Yorumlarıgunaydın Türkiye:

akp nin gözü milletin altınında dövizin de onları almaya calışıyor

yanıt4
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Haber Yorumlarıyjtv2zqwy6:

aynen imzamı atarım

yanıt1
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Haber Yorumlarıosman kara:

Baycan, belkide amaç yabancı yatırımcıyı çekmek, ucuz borsa yüksek faiz. Bu arada biz Küçük yatırımcılar yabancı yatırımcı kazansın diye bedel ödemeye hazırız : )

yanıt0
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