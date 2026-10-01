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Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var

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Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var
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İzmir'in Torbalı ilçesinde metal tozları üretimi yapan bir fabrikada dev kazanın patlaması sonucu meydana gelen iş kazasında 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 7 işçi yaralandı.

DEV KAZAN PATLADI

Olay bu sabah saat 10.00 sıralarında Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren İki Metal isimli fabrikada meydana geldi. Alüminyum, çinko ve bakır tozları üretiminin yapıldığı fabrikanın dev kazanı, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. 

3'Ü AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

Büyük gürültü ve paniğin yaşandığı olayda, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. İşçiler, fabrikaya gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA
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