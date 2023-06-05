Yeryüzü Doktorları Derneği, Kurban Organizasyonlarıyla İhtiyaç Sahiplerine Ulaşacak

Yeryüzü Doktorları Derneği, kurban organizasyonları kapsamında bu yıl başta deprem bölgesi olmak üzere hem yurt içinde hem de yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Dernek, Türkiye dışında Afganistan, Benin, Çad, Etiyopya, Hindistan, Kamerun, Nijer, Somali, Tanzanya, Filistin, Yemen, Suriye, Kazakistan, Kosova ve Azerbaycan olmak üzere toplam 15 ülkede gerçekleştirecek.

Yeryüzü Doktorları Derneği, kurban organizasyonları kapsamında bu yıl başta deprem bölgesi olmak üzere hem yurt içinde hem de yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl kurban hisse bedeli yurt içinde 6 bin, yurt dışında da 2 bin 600 lira olarak belirlendi.

Dernek, bu yıl kurban organizasyonlarını Türkiye dışında Afganistan, Benin, Çad, Etiyopya, Hindistan, Kamerun, Nijer, Somali, Tanzanya, Filistin, Yemen, Suriye, Kazakistan, Kosova ve Azerbaycan olmak üzere toplam 15 ülkede gerçekleştirecek.

Deprem bölgesindeki çadır hastaneleriyle de şimdiye kadar 130 bini aşkın depremzedeye sağlık hizmeti veren Yeryüzü Doktorları, hem depremden etkilenen şehirlerde hem Türkiye'nin ihtiyaç sahibi farklı kesimlerine kurban yardımlarını ulaştıracak.

Dernek, Türk hekimlerden oluşan gönüllü sağlık ekibiyle temiz suya erişimin kısıtlı olduğu ve açlık sorunlarının kronikleştiği Çad'a gidecek. Kurban operasyonlarının yanında, başta anne ve çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine muayene ve tedavi hizmeti sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, 2005'ten beri uzak coğrafyalarda açlıkla mücadele edenler için kurban organizasyonları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugüne kadar 235 bin 346 hisse kurban emanetini Afganistan'dan Yemen'e, Suriye'den Tanzanya'ya kadar farklı farklı coğrafyalardaki sofralara paylaştırdık. Bu kurban döneminde ise bağışçılarımız sayesinde yurt içinde ve yurt dışında sağlık olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda başlattığımız 'Yeryüzünün Şifası Kurban Bağışı' adlı kampanyamıza halkımızın desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.