Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı
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Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı
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İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde hasta yakınlarından "bağış" adı altında para alarak işlemleri öne çektiği tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. Aralarında doktorların da bulunduğu şüphelilerin yaklaşık 50 kişiden toplam 10 milyon lira aldığı belirlendi. Operasyon İstanbul, Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktorlara yönelik yürütülen soruşturmada, hasta yakınlarından 'bağış' ya da 'medikal malzeme' adı altında para alarak işlemleri öne çektiği tespit edilen aralarında doktorların da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 50 kişiden 10 milyon lira aldığı öğrenildi.

İHBARI ALAN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İstanbul'da 50'ye yakın kişi İl Sağlık Müdürlüğü'ne giderek Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde ihbarda bulundu. İhbarın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verdi. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

PARA VERİP İŞLERİ HIZLANDIRIYORLAR

Yapılan çalışmalarda hastanede aralarında doktorların da bulunduğu bazı kişilerin 'bağış' ya da 'medikal malzeme' adı altında hastalardan bıçak parası istediği, para yatıran kişilerin ameliyatların erkene alınması, biyopsi işlemleri ile patoloji sürecinin daha hızlı ilerletildiği saptandı. Ayrıca şüphelilerin bazı hastaların özel laboratuvarlara yönlendirdiği ve bu ödemelerin yakınların hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

10 MİLYON LİRA ALINDI

Yaklaşık 50 kişiyi 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan 5 aylık fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucu operasyon düzenlendi. İstanbul, Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 1 profesör, 1 doçent, 3 doktor olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Sağlık
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

bu sağlık çalışanları bazen hak ediyor şiddeti

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Haber YorumlarıCoşkun Acar AKYILDIZ:

Herkesin suçu var mı gerçekten? Yoksa kimse emeğinin karşılığını alamadığı için mi bu bataklığa saplanıyoruz? Yedikule’deki bıçak parası operasyonu bir sonuçtur, neden değil. Asıl sorun: Gelir adaletsizliği, liyakat eksikliği ve hukuka olan güvenin sarsılması.

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Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Üniversite hastanelerinede bi el atın paraniz yoksa muayene bile olamıyorsunuz

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

5 milyon verirler çıkarlar 5 milyon kardalar

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