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Üç kez üste üste şiddetli bir şekilde hapşıran adamın atardamarı patladı

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ABD'de yaşayan 35 yaşındaki Ian Applegate, üç kez hapşırdıktan sonra şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi yaşadı. Vücudunun sol tarafı uyuşan Applegate, inme geçirdiğini anladı. Hemen hastaneye kaldırılan Applegate'ın, vertebral arter diseksiyonu (VAD) olduğu belirlendi. Bu durum, arterde tıkanıklığa ve beynin tabanında inmeye yol açmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri'inde yaşayan 35 yaşındaki Ian Applegate, sıradan bir günde üç kez hapşırdıktan sonra hayatını değiştiren bir sağlık krizi yaşadı. Aracında eşi Jennifer ve 4 yaşındaki oğlu Jon ile birlikte otururken şiddetli bir şekilde hapşıran Ian, üçüncü hapşırıktan sonra aniden şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi hissetti.

"Vücudumun sol tarafında karıncalanma başladı ve tamamen uyuştu. İnme geçirdiğimi o an anladım. Ağrı dayanılmazdı, kafam karışmıştı ve kusuyordum," diye anlattı yaşadıklarını.

Hemen Dominican Hastanesi'ne kaldırılan Ian'a yapılan tetkiklerde, şiddetli hapşırığın boynundaki vertebral arterde yırtılmaya neden olduğu belirlendi. Tıp dilinde "vertebral arter diseksiyonu" (VAD) olarak adlandırılan bu durum, arterde tıkanıklığa ve beynin tabanında inmeye yol açmıştı.

Doktorlar Ian'a kan pıhtılaşmasını önlemek için kan sulandırıcı ilaçlar verdi. Şubat ayı başından beri hastanede kalan genç adam, sol tarafındaki kasları yeniden eğitmek için yoğun rehabilitasyon tedavisi görüyor. İnme sonrası yutma zorluğu yaşayan ve sol tarafında güçsüzlük bulunan Ian, şu anda yürümek için yardıma ihtiyaç duyuyor.

Yaşadığı trajik olayı anlatan Ian, "Böyle bir şeyin mümkün olduğunu hiç düşünmemiştim. Şimdi hapşırmaktan korkuyorum," dedi. Sekiz aylık hamile olan eşinin Nisan ayında doğum yapacak olması nedeniyle tedavi sürecini hızlandırmaya çalışıyor: "Bebeğimizin doğumunda yanlarında olmak istiyorum. İyileşene kadar pozitif kalmaya ve egzersizlerime devam etmeye çalışıyorum."

Uzmanlar, vertebral arter diseksiyonunun oldukça nadir görüldüğünü, yıllık yaklaşık 100.000 kişide 1 oranında rastlandığını belirtiyor. Bu durum her zaman inmeye yol açmasa da, yırtılmanın yerine ve derecesine bağlı olarak ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

İnme belirtilerini tanımak hayat kurtarabilir. Yüzde, kollarda veya bacaklarda ani uyuşma, konuşma bozukluğu, şiddetli baş ağrısı, denge kaybı gibi belirtiler görüldüğünde acil tıbbi yardım alınması gerekiyor.

Üç kez üste üste şiddetli bir şekilde hapşıran adamın atardamarı patladı

Üç kez üste üste şiddetli bir şekilde hapşıran adamın atardamarı patladı

Üç kez üste üste şiddetli bir şekilde hapşıran adamın atardamarı patladı

Üç kez üste üste şiddetli bir şekilde hapşıran adamın atardamarı patladı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Hapşurma işi şakaya gelmez öyle toplum içinde gürültü olmasın yok çocuk uyancak falan elinle ağzını kapatmaya falan kalkan kendi bedenine el bombası koymuş sayılır o basıncı engellediğin zaman nereye dönecek bedenin bir hava çıkışı mı var aman dikkat

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Kendinizi kasmadan hapşırın

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