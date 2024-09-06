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Türk Devletleri 1. Tıp Kongresi Yeditepe Üniversitesi'nde başladı

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Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen üniversite rektörlerinin katılımıyla düzenlenen 'Türk Devletleri 1. Tıp Kongresi', Yeditepe Üniversitesi'nde başladı.

TÜRKİYE, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen üniversite rektörlerinin katılımıyla düzenlenen 'Türk Devletleri 1. Tıp Kongresi', Yeditepe Üniversitesi'nde başladı. Kongreyle ilgili konuşan İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Türk devletlerindeki üniversiteler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve özellikle tıp alanında üniversitelerin ortak çalışmalar yapmasını amaçladıklarını söyledi. Prof. Dr. Erkut Attar ise "Kongrenin amacı, Türk Devletlerinin bilim alanında yakınlaşmasını sağlamak; ortak projeler üretip, ortak çalışmalar yaparak ortak bir bilim dili oluşturmak" dedi.

İstanbul'da 8 Eylül'e kadar gerçekleşecek kongrenin açılışında konuşan yapan Bedrettin Dalan, "Büyük Türkçü İsmail Gaspıralı'nın dediği gibi 'Türkler dilde, fikirde, işte beraber olmalı.' Tıp, insanlığın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türk dünyasında birçok konuda iş birliği yapılıyor ve yapılması da gerekir. Bu iş birliklerinin en önemlilerinden biri üniversitemizde başladı. Yeditepe Üniversitesi, mimarisinden ruhuna kadar bir Türk üniversitesidir. Bu nedenle Türk Devletleri Tıp Kongresi'nin birincisinin burada yapılmasını özellikle arzu ettim. Kongreye Türk dünyasından birçok üniversite katılıyor. Türk devletlerindeki üniversiteler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve özellikle tıp alanında iş birliği yapılmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

'ÖZ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK ÖNEMLİ'

Kongrenin önemi hakkında konuşan Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de "Kendi öz değerlerine sahip, önemli bilimsel çalışmalara imza atan ve genç nesiller yetiştiren üniversitemizde Türk Devletleri 1. Tıp Kongresi'ne ev sahipliği yaptığımız için gururluyuz. Yeditepe Üniversitesi, Türkiye'de kurulan ilk vakıf üniversitelerinden biri ve 30. yılını tamamlamak üzere. Türk Devletleri üniversitelerinin rektörlerini, akademisyen ve öğrencilerini burada ağırlamaktan son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

'KONGREYLE TÜRK DEVLETLERİ ARASINDA BİLİM DİLİ OLUŞTURMAK AMAÇLANIYOR'

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum ABD Başkanı ve Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Erkut Attar ise şunları kaydetti:

"Kongrenin amacı, sosyal alanda birleşmeye başlayan Türk Devletlerinin bilim alanında da yakınlaşmasını sağlamak, ortak projeler üretip, ortak çalışmalar yaparak ortak bir bilim dili oluşturmak. Türk dili çok önemlidir. Bilimde bir dil birliği sağlamak ve bilimsel projeler tasarlamak hedefimizdir. Böylece tüm Türk Devletlerinin refahını ve gücünü artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kültürel etkinliklerle de renklenen kongre, katılımcılara keyifli bir deneyim yaşatıyor. Kongrenin ilk gününde, Azerbaycan ve Özbekistan Devlet Sanatçısı Gülyanak Mamadova, Opera Sanatçısı Nigar Akan; Azerbaycan Karabağ Muğam Grubu, Devlet Sanatçısı Milli Konservatuvar Profesörü Mansum İbrahimov, Devlet Sanatçısı Tarzen Elchin Haşimov, Keman Sanatçısı Elnur Ahmedov, Sanatçı Siyavuş Kerimov; Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Sanatçısı Solist Eda Karaytuğ ile Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Tar Sanatçısı İlker Çelik ve Dr. Emir Doğan konser verdi.

Dört gün boyunca sürecek olan Türk Devletleri 1. Tıp Kongresi, yoğun bir bilimsel programa sahip olmasının yanı sıra, Türk dünyasının birlik ve beraberliğini güçlendiren önemli bir adım. Kongre kapsamında düzenlenen bilimsel oturumlar, panel tartışmaları ve poster sunumlarında, katılımcılar kendi ülkelerindeki deneyimlerini paylaşarak bilgi alışverişinde bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yeditepe Üniversitesi Türkmenistan Kırgızistan Kazakistan Özbekistan Azerbaycan Türkiye

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