Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı

Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
Süper Lig devi Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in yıldız sol beki Alejandro Grimaldo ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların Alman ekibi Leverkusen ile sıkı pazarlıklara başlayacağı dile getirildi.

  • Beşiktaş, Bayer Leverkusen'den İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo ile prensipte anlaşmaya vardı.
  • Bayer Leverkusen, Grimaldo için 20 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.
  • Alejandro Grimaldo, 2023-2024 sezonunda 41 resmi maçta 14 gol ve 11 asist yaparak toplam 25 gole katkı sağladı.

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, transfer piyasasını sarsacak bir hamleye imza attı. Siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen formasıyla Avrupa'da fırtınalar estiren İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo ile prensipte anlaşmaya vardı.

SERKAN REÇBER DEVREDE: EL SIKIŞILDI

Sky Sports'un haberine göre; Beşiktaş Sportif Direktörü Serkan Reçber, 30 yaşındaki futbolcuyla yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ın sunduğu vizyon ve kendisine biçilen "lider oyuncu" rolünden etkilenen Grimaldo'nun, siyah-beyazlıların teklifine "evet" dediği ve kişisel şartlarda tam mutabakat sağlandığı bildirildi.

LEVERKUSEN İLE PAZARLIK BAŞLAYACAK

Transferin önündeki en büyük engel ise kulüpler arasındaki pazarlıklar. Bayer Leverkusen'in tarihi şampiyonluğunda başrol oynayan isimlerden biri olan Grimaldo için Alman ekibi kapıyı 20 milyon Euro'dan açtı. Ancak Beşiktaş yönetimi, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin 2027'de bitecek olmasını ve oyuncunun ayrılma isteğini koz olarak kullanarak bu rakamı aşağı çekmeyi hedefliyor.

25 GOLE KATKI SAĞLADI 

Barcelona altyapısında yetişen ve Leverkusen'e bedelsiz gelmeden önce Benfica'da uzun yıllar top koşturan Grimaldo, bu sezon kariyerinin zirvesine çıktı. Hücum gücüyle dikkat çeken İspanyol yıldız, çıktığı 41 resmi maçta 14 gol ve 11 asist üreterek tam 25 gole doğrudan katkı sağladı.

Cemre Yıldız
