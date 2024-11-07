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Son dönemde trend olan Dubai çikolatası Meclis gündeminde

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Türkiye'de son dönemde trend olan Dubai çikolatası TBMM gündemine geldi. Genel Kurul'da konuşan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut " Dubai çikolatası içeriğiyle ilgili oluşabilecek küf ve aflatoksinin, insan sağlığı üzerinde ciddi tehlikeler oluşturuyor. Lüks ve aşırı tüketim alışkanlığı halkımızı çıkmaza sürüklüyor, sağlığımız tehdit altında. İktidar derhal harekete geçmeli" ifadelerini kullandı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, son dönemde hızla artan Dubai çikolatası tüketiminin halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Barut, uzmanların çikolatanın içeriğindeki küf ve aflatoksin riskine dikkat çektiğini belirterek, "Lüks ve aşırı tüketim alışkanlığı halkımızı çıkmaza sürüklüyor, sağlığımız tehdit altında. İktidar derhal harekete geçmeli" dedi.

ARTAN TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Meclis'te yaptığı konuşmada Barut, Dubai çikolatasının yaygınlaşmasıyla ilgili artan tehlikeye dikkat çekerek, çocuklar arasında da hızla yayılan bu çılgınlığın sağlığa zarar verebileceği uyarısında bulundu. Aflatoksin maruziyetinin karaciğer hasarından kansere kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini hatırlatan Barut, gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Son dönemde trend olan Dubai çikolatası Meclis gündeminde

"DUBAİ ÇİKOLATASI ÇILGINLIĞI YAŞANIYOR"

Sözcü'de yer alan habere göre; Barut, "Ülkemizde ve dünya genelinde son dönemde adeta bir Dubai Çikolatası çılgınlığı yaşanıyor. Sürekli reklam ve tanıtımlarla pompalanan bu çılgınlık, lüks tüketimi özendirip halkımızı derin bir çıkmaza sürüklüyor. Özellikle çocuklar arasında yayılan bu ürkütücü durum, hem yavrularımızın hem de halkımızın sağlığını da riske atıyor" diye konuştu.

"RİSK BÜYÜK, ÖNLEM ALIN"

Dubai çikolatasıyla ilgili uzmanların dile getirdiği uyarıları anımsatarak çözüm bulunup gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Barut şunları kaydetti; "Uzmanlar, Dubai çikolatası içeriğiyle ilgili oluşabilecek küf ve aflatoksinin, insan sağlığı üzerinde ciddi tehlikeler oluşturduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, 'Aflatoksin maruziyeti, akut ve kronik zehirlenmelere yol açabilir. Karaciğer hasarı, sarılık, sindirim sistemi rahatsızlıkları ve ölüme kadar varabilen sonuçlar ortaya çıkabilir, karaciğer kanseri riskini artırır' diye uyarıyor. Gelin bu sesi duyun! Lüks ve aşırı tüketim çılgınlığına karşı, özellikle de halk sağlığının korunması için iktidarın harekete geçmesi gerekiyor."

Son dönemde trend olan Dubai çikolatası Meclis gündeminde
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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