Üye Girişi
Haberler

İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'dan İstanbul'a bir dizi estetik ameliyat için gelen 42 yaşındaki Perla Virginia Baez Garay, Şişli'de özel bir hastanede geçirdiği operasyondan birkaç saat sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi kadının ölümüne ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Estetik ameliyat olmak için İspanya'dan İstanbul'a gelen 42 yaşındaki Perla Virginia Baez Garay, Şişli'deki özel bir hastanede geçirdiği cerrahi operasyondan birkaç saat sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Yaşanan olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

AMELİYATTAN BİRKAÇ SAAT SONRA FENALAŞTI

İspanya'nın Madrid kentinde yaşayan Perla Virginia Baez Garay (42), estetik ameliyat olmak için İstanbul'a geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi kadın 5 Ağustos Pazartesi günü bir estetik cerrah ile anlaşarak Şişli'deki özel bir hastanede çeşitli estetik operasyonlar geçirdi. Garay, müşahede için tutulduğu özel hastanede ameliyattan birkaç saat sonra fenalaştı. Solunum sıkıntısı yaşayan kadın yoğun bakım ünitesine alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İspanyol kadının ölümüne ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Perla Virginia Baez Garay'ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsinin ardından ise cenazesi, İspanya'ya gönderilmek üzere ailesi ve konsolosluk yetkililerine teslim edildi.

İspanya'dan İstanbul'a estetik ameliyatı olmak için gelen kadın operasyon sonrası hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyon Ameliyat İstanbul Ameliyat İstanbul İspanya İspanya Madrid Madrid Çocuk Şişli Dizi Ölüm İstanbul 3.Sayfa Sağlık Dünya Haberler

Başbakan istifa edip ülkeden kaçmıştı! Bangladeş'teki protestolarda 231 kişi hayatını kaybetti

Başbakan istifa edip ülkeden kaçmıştı! Bangladeş'teki protestolarda 231 kişi hayatını kaybetti

 Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber! Harcama limiti düştü, gümrük vergileri arttı

Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber! Harcama limiti düştü, gümrük vergileri arttı

 Silivri'de devrilen kamyondaki meyveleri kasalarla götürdüler

Silivri'de devrilen kamyondaki meyveleri kasalarla götürdüler

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
500

Yorumlar (1)

Marko Apostolidis:

çocuk ezen şoförü haklı çıkaranlar şimdide doktor nerden bilsin öleceğini doktor suçsuzdur desin.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title