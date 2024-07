Sepetli motosiklet kazasında beyin ölümü gerçekleşen kadının organları bağışlandı

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde sepetli motosikletin dere yatağına düştüğü kazada eşi Oktay Burkay'ı (39) kaybeden, kendisi de yaralanıp hastaneye kaldırılan Emine Burkay'ın (37) beyin ölümü gerçekleşti. Kendisi de böbrek hastası olan ve organ nakli bekleyen Emine Burkay'ın vasiyeti üzerine karaciğeri İzmir'de bir hastaya nakledildi.

Kaza, 13 Temmuz'da Yeni Mahalle'de meydana geldi. Denizli'den Güney yönüne giderken Oktay Burkay'ın kontrolünü yitirdiği plakasız sepetli motosiklet, 3 metre yükseklikteki dere yatağına uçtu. Kazada, Güney Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Oktay Burkay hayatını kaybetti, yaralanan eşi Emine Burkay ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Emine Burkay'ın beyin ölümü gerçekleşti. Vasiyeti üzerine ailesi Burkay'ın organlarını bağışladı. İzmir'den gelen ekip tarafından Burkay'dan alınan karaciğer İzmir'de bir hastaya nakledildi.

İKİSİ DE BÖBREK NAKLİYLE HAYATA TUTUNMUŞ

Emine Burkay'ın böbrek hastası olduğu, 2009 yılında babasından alınıp, kendisine nakledilen böbrekle sağlığına kavuştuğu ancak 6 ay önce tekrar eden hastalığı nedeniyle yeniden diyaliz tedavisi görmeye başladığı bildirildi. Eşi Oktay Burkay'ın da böbrek hastası olduğu ve 13 yıl önce babası Hasan Burkay'ın böbreği bağışlaması ile tekrar yaşama tutunduğu belirtildi.

'AİLESİ VASİYETİ YERİNE GETİRİP BİR HASTAYA UMUT OLDU'

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, Emine Burkay'ın ailesine baş sağlığı dileyerek organ bağışında bulundukları için teşekkür etti. Uzm. Dr. Öztürk, "5 yıldan fazla diyalize girmiş ve 2009 yılında babasının böbreği ile sağlığına kavuşmuş olan Emine Burkay'ın hikayesi, organ bağışının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Burkay'ın böbreği ret verince ne yazık ki 6 aydır yine diyaliz süreci başlamış olup kendisi de organ nakli beklerken üzücü bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Organ nakli bekleyen hasta olarak yaşamında bu zorlu süreçleri çokça yaşamış olan Burkay, sağlığında organ bağışçısı olmuş ve ailesine de bu konuda vasiyet etmiştir. Emine Burkay'ın ailesi acılarını bir kenara bırakarak, vasiyeti yerine getirdiler, organ bağışında bulundular ve bir hastaya umut oldular. Onlara bu konuda duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerimi iletiyor ve baş sağlığı diliyorum" dedi.

'ORGAN BEKLEDİKLERİ İÇİN BAĞIŞ KONUSUNDA FARKINDALIĞI YÜKSEK BİR AİLE'

Uzm. Dr. Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emine Burkay'ın aynı kazada vefat eden eşi de diyaliz hastası olup, böbrek nakliyle sağlığına kavuşmuş. Diliyoruz ki kimse sağlığını kaybetmesin, organ bağışı beklemek zorunda kalmasın ama Türkiye'de ne yazık ki yaklaşık 33 bin hasta organ beklemektedir. Burkay ailesi, kendileri de uzun yıllar diyaliz süreci ve organ nakli bekledikleri için organ bağışı konusunda farkındalığı yüksek bir aileydi. Organ bağışının önemini; müdürlük olarak yürüttüğümüz 'Her Bağış Yeni Bir Hayat Projesi' kapsamında sağlık ekiplerimizin gayreti ile her alanda anlatmaya çalışıyoruz. Elbette, bu süreci yaşayanlar bu konuda çok daha duyarlı olabiliyorlar. Ama bizim amacımız, organ bağışında farkındalık düzeyini arttırmak ve bağış sayılarını çoğaltabilmek. Çünkü her bağış, organ nakli bekleyen hastalar için bir umut olmakta ve sağlıklarına kavuşabilmelerini sağlamaktadır. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya ve organ bağışında bulunmaya davet ediyoruz."