Sanat, Bilim ve Burun Estetiği (Rinoplasti) Hakkında Merak Edilen Her Şey – Heykeltıraş, Yazar, Estetik Cerrah Doç. Dr. Güncel Öztürk

Doç. Dr. Güncel Öztürk, bu iki dünyanın kesişiminde yer alan nadir cerrahlardan biridir. Sanata ve anatomiye duyduğu derin ilgi, onun rinoplastiye yaklaşımını farklılaştırır. Bilimsel prensiplerle sanatsal oran kavramını birleştirerek, her hastasına kendine özgü doğal ve fonksiyonel bir sonuç sunar. Özellikle koruyucu rinoplasti (preservation rhinoplasty) teknikleriyle dünya çapında tanınan Dr. Öztürk, bu alandaki yenilikçi katkılarıyla uluslararası literatürde öne çıkmıştır.

Doç. Dr. Güncel Öztürk Kimdir?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan ve aynı fakültede Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık eğitimini tamamlayan Doç. Dr. Güncel Öztürk, estetik cerrahi kariyerini Amerika ve Avrupa'daki önde gelen merkezlerde aldığı ileri eğitimlerle pekiştirmiştir.

Burun estetiği alanında geliştirdiği özgün teknikler ve "doğal ve fonksiyonel estetik" anlayışıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde binlerce başarılı operasyon gerçekleştirmiştir.

Akademik çalışmalarında burun anatomisi, septal cerrahi, koruyucu yaklaşımlar ve fonksiyonel-estetik denge konularına odaklanmış; bu alandaki makaleleri dünyanın en saygın dergilerinde yayımlanmıştır.

Sanatla Yoğrulmuş Bir Cerrahi Felsefe

Heykeltıraş bir babanın yanında büyüyen Dr. Güncel Öztürk, form ve oran kavramlarını çocukluk yıllarından itibaren içselleştirmiştir. Bu sanatsal alt yapı, cerrahi pratiğinde estetik duyarlılığın temelini oluşturur. Burun cerrahisinde heykeltıraş titizliğiyle çalışan Dr. Öztürk, her hastanın yüz oranlarını analiz ederek "denge, oran ve uyum" ilkeleriyle kişiye özgü tasarımlar oluşturur.

"Burun Sanatı", "Meme Sanatı" ve "Dudak Sanatı" adlı kitaplarında, estetik cerrahiyi yalnızca teknik bir disiplin olarak değil, sanatsal bir yorumlama biçimi olarak ele alır.

Ayrıca heykel ve plastik sanatlar alanında da eserler vermiş, ulusal ve uluslararası sergilerde yer almıştır.

Bilim ve Sanatın Kesişiminde Rinoplasti

Dr. Öztürk'e göre, başarılı bir burun estetiği "yüze aitmiş gibi görünen" burundur.

Bu anlayışla yaptığı her operasyon, yalnızca dış görünümün değil, solunum fonksiyonlarının da korunmasını hedefler.

Modern cerrahi tekniklerle sanatsal form kavrayışını birleştiren Dr. Öztürk, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan kalıcı ve doğal sonuçlar elde etmektedir.

Doç. Dr. Güncel Öztürk'ün Öne Çıkan Özellikleri:

?Kişiye özel burun tasarımı

?Fonksiyonel ve doğal görünüm hedefi

?Yurt dışından gelen binlerce hasta

?Sanatsal bakış açısı ve minimal invaziv teknikler

Bugüne kadar 4000'den fazla burun estetiği operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Güncel Öztürk, estetik cerrahiyi yalnızca "güzelleştirme" değil, aynı zamanda denge, uyum ve sağlık kazandırma sanatı olarak görmektedir.

Burun Estetiği (Rinoplasti) Nedir?

Rinoplasti, burnun şeklinin, boyutunun veya fonksiyonlarının cerrahi olarak yeniden düzenlenmesini ifade eder. Kimi zaman estetik kaygılarla, kimi zaman ise nefes alma problemleri gibi tıbbi nedenlerle yapılır.

Doç. Dr. Güncel Öztürk'e göre başarılı bir burun estetiği operasyonu; sadece dış görünümün değil, aynı zamanda burun içi fonksiyonların da düzeltilmesini kapsamalıdır. Yani, estetik ve sağlık bir arada düşünülmelidir.

Burun Estetiği Neden Yapılır?

Burun estetiği yaptırmak isteyenlerin motivasyonları kişiye göre değişebilir. En yaygın nedenler şunlardır:

? Burun kemerinin alınması

? Burun ucunun şekillendirilmesi

? Burun eğriliğinin (deviasyon) düzeltilmesi

? Burun deliklerinin küçültülmesi

? Yüz ile daha uyumlu bir burun görünümü elde etmek

? Travma sonrası oluşan burun bozukluklarının onarılması

? Nefes alma problemlerinin giderilmesi

Dr. Güncel Öztürk'ün yaklaşımında estetik bir burnun tanımı: "Yüze uyum sağlayan, doğal, abartısız ve fonksiyonel" bir burundur.

Burun Estetiğinde Hangi Teknikler Kullanılır?

Burun estetiği operasyonları genellikle iki farklı teknikle gerçekleştirilir:

1. Açık Rinoplasti

Burun altından yapılan küçük bir kesiyle burun derisi kaldırılır ve cerrah burnun iç yapılarını doğrudan görerek işlem yapar. Özellikle karmaşık deformitelerde tercih edilir.

2. Kapalı Rinoplasti

Kesi burun delikleri içerisinden yapılır ve dışarıdan iz kalmaz. Daha az invaziv bir yöntemdir, iyileşme süresi genellikle daha hızlıdır.

3. Koruyucu Yöntemler (Let-Down & Push-Down)

Doç. Dr. Güncel Öztürk, "Let-Down" ve "Push-Down" gibi ileri koruyucu rinoplasti (Preservation Rhinoplasty) teknikleri konusunda uluslararası alanda tanınmış bir cerrahtır ve bu yöntemlerle ilgili çok sayıda bilimsel makale yayımlamıştır. Bu teknikler, burun sırtı, burun ligamentlerini ve diğer yapıları mümkün olduğunca koruyarak deformiteleri düzeltmeyi hedefler; böylece doğal, uzun ömürlü ve stabil sonuçlar elde edilir.

Doç. Dr. Güncel Öztürk, hastanın ihtiyacına ve burnun yapısına göre en uygun tekniği belirler. Kimi zaman açık, kimi zaman kapalı teknik tercih edilir; hatta bazı durumlarda her iki yöntemin avantajlarını birleştiren hibrit uygulamalar yapılır.

Doç. Dr. Güncel Öztürk'ün Burun Estetiği Yaklaşımı

Dr. Güncel Öztürk, estetik cerrahiyi bir sanat olarak ele alır. Ona göre her bireyin yüz oranı, kemik yapısı, deri kalınlığı ve beklentisi farklıdır. Bu nedenle her hastaya kişiye özel bir burun tasarımı yapılmalıdır.

Öne çıkan yaklaşımları:

? Yüz oranına uygun planlama

? Doğal burun estetiği prensibi

? Fonksiyonel iyileştirme (nefes alma kalitesi)

? Hastanın psikolojik beklentilerinin değerlendirilmesi

? 3D burun simülasyonu ile öncesi/sonrası planlama

Dr. Öztürk'ün kliniğinde yapılan her rinoplasti operasyonu, detaylı analiz, hassas cerrahi teknikler ve sanatsal bir bakış açısı ile gerçekleştirilir.

Burun Estetiği Süreci Nasıl İlerler?

1. Ön Görüşme ve Muayene

Hasta ile detaylı bir ön görüşme yapılır. Yüz oranları ölçülür, şikâyetler dinlenir ve dijital simülasyon ile olası sonuçlar gösterilir.

2. Planlama

Hastanın cilt y a pısı, kemik şekli, kıkırdak yapısı ve beklentileri değerlendirilerek ameliyat planı hazırlanır.

3. Ameliyat

Genel anestezi altında, genellikle 1,5 – 2,5 saat süren bir işlemle burun yeniden şekillendirilir. Gerekirse deviasyon da aynı anda düzeltilir.

4. İyileşme Süreci

Ameliyattan sonraki ilk hafta burun ateli kullanılır. Şişlik ve morluklar ilk 7-10 gün içerisinde azalır. Nihai sonuç ise genellikle 6-12 ay içinde ortaya çıkar.

Doğal Burun Estetiği Nedir?

"Doğal burun estetiği", ameliyat sonrasında burunun dışarıdan bakıldığında ameliyatlı gibi görünmemesidir. Yüzün diğer hatlarıyla uyumlu, mimiklere uygun şekilde hareket eden ve abartıdan uzak bir burun hedeflenir.

Doç. Dr. Güncel Öztürk, bu konuda Türkiye'de en çok referans gösterilen cerrahlardan biridir. Doğal burun estetiği konusunda geliştirdiği özel teknikler sayesinde, hem kadın hem de erkek hastalarda tatmin edici sonuçlar elde etmektedir.

Erkek ve Kadın Burun Estetiği Arasındaki Farklar

Burun estetiğinde cinsiyet farklılıkları önemlidir. Kadın ve erkeklerde estetik algı farklı olduğundan, cerrahi planlamalar da buna göre yapılır.

Özellik Kadın Burun Estetiği Erkek Burun Estetiği

Burun ucu açısı Daha kalkık (100-110°) Daha düz (90-95°)

Burun kemeri Genellikle alınır Hafif kemer korunabilir

Burun boyutu Daha zarif, küçük yapı Daha maskülen ve güçlü yapı

Genel hedef Yumuşak yüz hatları Sert ve belirgin görünüm

Dr. Güncel Öztürk, cinsiyet farkını göz önünde bulundurarak her bireye özgü bir tasarım gerçekleştirir.

Burun Estetiği Kimler İçin Uygundur?

Burun estetiği operasyonları genellikle şu kişiler için uygundur:

? 18 yaşını doldurmuş olan bireyler

? Estetik veya fonksiyonel şikâyeti olanlar

? Yüz yapısı oturmuş bireyler

? Psikolojik olarak sürece hazır olanlar

? Gerçekçi beklentilere sahip kişiler

Dr. Güncel Öztürk, ilk muayenede hastanın fiziksel ve duygusal olarak ameliyata hazır olup olmadığını da değerlendirir.

Burun Estetiği Sonrası İyileşme Süreci

İyileşme süreci kişiden kişiye farklılık gösterse de, genel olarak aşağıdaki gibi bir takvim izlenir:

? 1–3. gün: Şişlik, morluk, hafif ağrı

? 7. gün: Burun ateli çıkarılır

? 2. hafta: Gözle görülür ödem azalır

? 1. ay: Doğal görünüm oluşmaya başlar

? 6–12 ay: Burun son şeklini alır

Medikal kontroller ve bakım önerileri, bu süreci hızlandırır. Dr. Güncel Öztürk ve ekibi, operasyon sonrası süreçte de hastalarını düzenli takip eder.

Burun Estetiği Fiyatları 2025

Burun estetiği fiyatları , birçok faktöre göre değişiklik gösterir:

? Cerrahın deneyimi

? Kullanılan teknik

? Operasyonun zorluk derecesi

? Ameliyatın yapılacağı hastane

? Ek işlemler (deviasyon, revizyon vb.)

Doç. Dr. Güncel Öztürk'ün fiyat politikası, kişiye özel analizler sonucunda netleşmektedir. Ön görüşmede hastanın ihtiyaçları belirlendikten sonra detaylı ve şeffaf bir fiyat teklifi sunulur.

________________________________________

Revizyon Burun Estetiği

Daha önce burun estetiği yaptırmış ancak sonuçtan memnun kalmamış kişiler için uygulanan işlemdir. Revizyon operasyonları daha karmaşık olabilir ve ileri cerrahi deneyim gerektirir.

Dr. Güncel Öztürk, revizyon rinoplastide uzmanlaşmış cerrahlardan biridir. Gerekirse kıkırdak greftleri ile burun yeniden yapılandırılır ve hem estetik hem de fonksiyonel açıdan tatmin edici sonuçlar elde edilir.

Sık Sorulan Sorular

1. Burun estetiği ne kadar sürer?

Burun estetiği operasyonları genellikle 1,5 – 2,5 saat arasında sürer. Ancak yapılacak işlemlerin kapsamına göre süre artabilir. Revizyon ameliyatlarında süre biraz daha uzun olabilir.

2. Ameliyat sonrası iz kalır mı?

Kapalı teknikle yapılan burun estetiği operasyonlarında dışarıdan görünür bir iz kalmaz. Açık teknikle yapılan ameliyatlarda ise burun altına yapılan minik kesi zamanla iyileşir ve neredeyse görünmez hale gelir. Dr. Güncel Öztürk, iz kalmaması için hassas dikiş teknikleri uygular.

3. Burun estetiği ağrılı bir işlem midir?

Hayır. Ameliyat genel anestezi altında yapılır ve hasta hiçbir ağrı hissetmez. Ameliyat sonrası ilk birkaç gün hafif bir baskı veya dolgunluk hissi olabilir ancak bu durum ağrı kesicilerle kolayca kontrol altına alınır.

4. Burun estetiği sonrası morluk ve şişlik olur mu?

Evet, ancak bu geçicidir. İlk hafta içinde oluşan şişlik ve morluklar 7-10 gün içinde büyük oranda azalır. Özel buz uygulamaları ve dinlenme süreci ile bu etkiler minimuma indirilebilir. Dr. Öztürk, şişlikleri azaltmak için minimal travmatik teknikler uygular.

5. Burun estetiği sonrası ne zaman işe dönebilirim?

Çoğu hasta, ameliyattan 7-10 gün sonra sosyal hayata ve işine dönebilir. Ancak ağır fiziksel aktivitelerden 3-4 hafta boyunca kaçınılmalıdır.

6. Yeni burun şekli ne zaman tam olarak oturur?

Burun estetiği sonrası ilk şekil 1-2 hafta içinde ortaya çıkar. Ancak ödemlerin tamamen inmesi ve burnun son şeklini alması 6 ila 12 ay sürebilir. İnce ciltli hastalarda bu süre daha kısa olabilir.

7. Nefes alma problemi olanlara da burun estetiği yapılır mı?

Evet. Estetik burun ameliyatları sırasında, burun içindeki deviasyon (burun eğriliği) veya konka büyümesi gibi nefes alma sorunları da aynı anda düzeltilebilir. Dr. Güncel Öztürk, her rinoplasti operasyonunda fonksiyonelliğe de odaklanır.

8. Revizyon burun estetiği nedir?

Daha önce burun estetiği yaptırmış ancak memnun kalmamış kişilere yapılan ikinci (veya üçüncü) ameliyata revizyon rinoplasti denir. Bu tür ameliyatlar, ilk ameliyata göre daha karmaşıktır ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılmalıdır. Dr. Öztürk, revizyon burun estetiğinde yüksek başarı oranına sahiptir.

9. Burun estetiği fiyatları neye göre değişir?

Fiyatlar; uygulanacak teknik, cerrahın tecrübesi, ameliyatın yapılacağı hastane, revizyon olup olmaması gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. Dr. Güncel Öztürk, ilk muayene sonrası kişiye özel fiyatlandırma yapar.

10. Burnumun nasıl görüneceğini önceden görebilir miyim?

Evet. Dr. Güncel Öztürk, 3D burun tasarımı ve dijital simülasyon kullanarak ameliyat sonrası elde edilmesi hedeflenen görünümleri hastaya gösterir. Böylece hastalar gerçekçi beklentilerle sürece başlar.

Sonuç: Doğal, Fonksiyonel ve Estetik Bir Burun İçin Güvenli Adres – Doç. Dr. Güncel Öztürk

Burun estetiği, yüzünüzdeki dengeyi kurmak ve hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamak için güçlü bir araçtır. Ancak bu yolculukta doğru cerrahla çalışmak, sürecin başarısını doğrudan etkiler.

Dr. Güncel Öztürk, sadece estetik bir burun yaratmakla kalmaz; aynı zamanda kişinin yüzüne en uygun, fonksiyonel ve doğal görünümü sağlar. Uzmanlığı, sanatsal bakışı ve hasta memnuniyetine verdiği önem ile burun estetiğinde güvenle tercih edilebilecek isimlerin başında gelir.

