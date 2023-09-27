Okul çağı çocuklarında bağışıklık güçlendirecek öneriler

Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan en önemli sistemlerden bağışıklık sisteminin zayıflaması halinde birçok hastalığa karşı daha hassas ve dirençsiz duruma gelindiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr.

Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan en önemli sistemlerden bağışıklık sisteminin zayıflaması halinde birçok hastalığa karşı daha hassas ve dirençsiz duruma gelindiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fakirullahoğlu, "Sağlıklı ve dengeli beslenme çocukluk çağında çok önemlidir. Bu nedenle ana öğünlerde sebze, tahıl, kırmızı et, balık, yoğurt, gibi besleyici özelliği olan yiyecekler tüketilmelidir. Peynir, zeytin, yumurta, salatalık ve taze meyveyle evde kahvaltı yaptırın ve çocuğunuzu okula aç göndermeyin" dedi.

Okul çağındaki çocukların bağışıklık sisteminin zayıflamaması gerektiğinin altını çizen Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fakirullahoğlu, çocuklarda bağışıklığı nasıl güçlendirebileceğimiz konusunda açıklamalarda bulundu.

NEZLE VE GRİP SIK GÖRÜLEBİLİR

Okulların başlamasıyla birlikte çocuklarda görülebilecek hastalıklara değinen Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fakirullahoğlu, "Okul çağındaki çocuklarımız günün büyük bir bölümünü kapalı ortamlarda ve yakın temas içinde geçirmek zorunda kalırlar. Bu nedenle özellikle bulaşıcı hastalıklar açısından her zaman risk altındadırlar. Nezle, grip, boğaz enfeksiyonu gibi üst solunum yolu hastalıklarının yanında zatürre, bronşit ve ishal gibi birçok bulaşıcı hastalık ile bu dönemde sık karşılaşılır" diye konuştu.

HASTA ÇOCUKLAR OKULA GÖNDERİLMEMELİ

Çocukları hastalıklardan korumak için alabileceğimiz önlemlerden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Fakirullahoğlu, okul ortamında dikkat etmemiz gereken durumlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Sınıfların sık havalandırılması, okullarda ortak kullanım alanlarının ve lavaboların genel temizliğin uygun şekilde yapılmasının yanında çocuklarımızın kişisel hijyen kurallarına uymaları konusunda eğitim verilmesi alınacak önlemlerin başında gelir. Su ve sabun, halen birçok hastalığı önlemede en önemli silahımızdır. Bu nedenle çocuklarımıza gün içinde ellerini tekrarlayan defalar sabunla yıkamayı öğretmek gerekir. Ayrıca hasta çocukların okula gönderilmemesi ve evde dinlendirilmesi enfeksiyonların yayılmasını belirgin olarak azaltır. Bu konuda velilerin ve öğretmenlerin hassas davranması faydalı olacaktır."

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ZAYIFLIĞI HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİR

Bağışıklık sisteminin zayıflamasının olumsuz etkiler doğurabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Fakirullahoğlu, "Bağışıklık sistemi vücudumuzu enfeksiyonlara karşı koruyan en önemli sistemlerden biridir ve zayıflaması ile birlikte birçok hastalıklara karşı daha hassas ve dirençsiz duruma geliriz. Böylece basit geçirilebilecek bir enfeksiyon bu çocuklarda çok daha ağır seyredip uzun süre devam edebilir. Bununla birlikte bağışıklığı güçlü olan çocuklara göre daha sık hastalanma olasılığı vardır" şeklinde konuştu.

ANA ÖĞÜNLERDE BESLEYİCİ GIDALAR TÜKETİLMELİ

Okul çağındaki çocuklarımızın daha güçlü bir bağışıklığa nasıl olabileceği konusunda bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fakirullahoğlu, şunları söyledi:

"Sağlıklı ve dengeli beslenme çocukluk çağında çok önemlidir. Bu yüzden ana öğünlerde sebze, tahıl, kırmızı et, balık, yoğurt gibi besleyici özelliği olan yiyecekler tüketilmeli. Peynir, zeytin, yumurta, salatalık ve taze meyve ile evde kahvaltı yaptırın ve çocuğunuzu okula aç göndermeyin. Ara öğünlerde ise kuruyemiş ve meyve verilebilir. Cips, kola, hazır meyve suyu, kakaolu yiyecekler, acılı ve baharatlı yemekler, hazır katkılı market ürünleri çocuklarda besleyici özelliği olmadığı gibi reflüyü tetikleyeceğinden uzak durmak gerekir. Unutmamalı ki çocuklarda sessiz reflü; tekrarlayan bademcik enfeksiyonu, rinit, sinüzit, bronşit, astım gibi birçok hastalığın oluşmasında en başta gelen etkenlerden biridir. Yine reflü nedeniyle çocuklarımızı yatırmadan iki saat önce inek sütü dahil beslenmeyi kesmek gerekir."

EK VİTAMİN TAKVİYESİ DOKTOR KONTROLÜNDE OLMALIDIR

Çocuklarda vitamin takviyesinin doğru olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fakirullahoğlu, "Bağışıklığı güçlendirmek amacı ile bitkisel ve doğal olduğu belirtilen ürünleri ayrıca ek vitamin takviyelerini doktor tavsiyesi olmadan kesinlikle kullanmayın. Vitamin eksikliği olmayan çocukta ek vitaminlerin herhangi bir faydası olmayacağı gibi fazlasının zararlı olabileceği unutulmamalıdır" dedi.

UYKU DÜZENİ BAĞIŞIKLIK AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİDİR

Uyku düzeninin oldukça önemli olduğunu hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fakirullahoğlu, "Uyku düzeninden taviz verilmemesi ve yaşına göre çocukların 8-12 saat arasında düzenli uykularının sağlanması, bağışıklığın güçlenmesi açısından bir diğer önemli etkendir. Çocukluk çağında uyku düzeni, bağışıklık açısından çok önemli olmasının yanı sıra büyüme ve gelişme açısından da önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

EVDE TÜTÜN ÜRÜNLERİ VE KESKİN KOKULU DETARJAN TÜKETİLMEMELİ

Son olarak anne ve babalara ev ortamında düşen sorumluluklara dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Fatih Fakirullahoğlu, "Özellikle alerjik çocukları daha fazla etkilediği için keskin kokulu deterjan, parfüm, çamaşır suyu kullanmaktan uzak durmalı, ev içinde kurutmak için çamaşır asmamaya dikkat etmeliyiz. Ev içinde veya balkonda dahi sigara içilmesinin birçok hastalığı tetikleyeceğini unutmamak gerekir" dedi.