OBSAD Türkiye'nin hızlı yaşlandığını, evde bakım ihtiyacının artacağını belirtti

Dünya genelinde yaşlı nüfus yoğunluğundan bahsedilirken evde sağlık, yaşlı bakım hizmetleri de önem kazanıyor. Nüfusun yaşlandığına dikkat çeken sektör temsilcileri, önümüzdeki yıllarda en önemli konulardan birinin evde sağlık ve bakım hizmetleri olacağını ifade etti.

Dünya genelinde sağlık alanındaki çalışmalar, yaşam süresindeki gelişmelerle birlikte yaşlı nüfus yoğunluğundan bahsedilirken evde sağlık ve yaşlı bakım hizmetleri de gündeme geliyor.

Özel Evde Bakım ve Evde Sağlık Merkezleri Derneği (OBSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nesip Beki ve Genel Sekreter Serhat Küçükuygun evde bakım hizmetlerinin geleceğine ilişkin konuştu. Dr. Nesip Beki, "Türkiye Güney Kore'den sonra en hızlı yaşlı nüfusun oluştuğu ülke. Önümüzdeki süreçlerde belki en çok konuşacağımız meselelerin başında yaşlıların, hastaların, engellilerin bakım hizmetleri kısmı gelecek. En önemli mesele; evlerde yaşlılarına bakım hizmeti alacak olan vatandaşlarımızın bunları Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı kurumlar üzerinden ya da İŞKUR Özel İstihdam Ofisi ruhsatı bulunan birimler üzerinden almış olmaları. Evlerinizde bu hizmetleri almak istediğinizde yapmanız gereken en temel şeylerden bir tanesi; bu insanların çalışma belgelerinin bulunup bulunmadığını kontrol. Bu noktada hassasiyet, evimizin, hastamızın mahremiyeti, güvenliği ve kamu sağlığı açsıdan son derece önemli" dedi.

"Kişilerin yetkili olup olmadığını araştırmak sorumlulukların başında"

Evde bakım hizmetlerinin donanımlı ve ilgili gereklilikleri sağlayan kişilerce verilebileceğine dikkat çeken Dr. Beki, "Bu hizmetlerin daha hızlı, ekonomik, kaliteli boyuta gelmesi için özel gayretler sarf ediyoruz. Evlerimize aldığımız kişileri, hastalarımızı, canlarımızı, sevdiklerimizi emanet ettiğimiz kişilerin yetkili, yetkin olup olmadığını araştırmak bizim için en temel sorumlulukların başında" diye konuştu.

"Türkiye yaşlanıyor, yaşlılığa yönelik çözümler çok önem arz ediyor"

'Vatandaşlar hizmet alacağı kişinin yetkili olup olmadığını ilçe sağlık müdürlüğünü arayarak teyit edebilir, kişiden yetki belgelerini isteyebilir' diyen Genel Sekreter Serhat Küçükuygun ise, "Türkiye çok hızlı yaşlanıyor dolayısıyla yaşlılığa yönelik çözümler çok önem arz ediyor. Özellikle uzun dönem evinde bakılması gereken hastalarda ciddi manada bir ihtiyaç var. Evlerde bu hizmeti verecek olan bakım personellerinin, evdeki sağlık ihtiyaçlarının kontrolü ve bu alandaki yetkili kuruluş sayısının artırılması önümüzdeki yıllarda oldukça önemli hale gelecek. Devletin de bu konuda ciddi manada çalışmaları var. Vatandaşların bu hizmetleri alırken internette karşısına her çıkan kişinin yetkili olmadığını bilmesi gerekir. Bir kişinin yalnızca doktor, hemşire olması evde hizmet vereceği anlamına gelmez. Bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar vardır; evde bakım ve sağlık merkezleri" şeklinde konuştu.

"Vatandaşın ciddi manada bu hizmetlere ihtiyacı artacak"

'Yetkisiz bir sağlık çalışanının eve gidip bu uygulamaları yapması kötü sonuçlar doğurabilir' diyen Küçükuygun, "Özellikle doktorsuz verilen tedavi hizmetleri oldukça risk oluşturur. Evde bakım merkezleri, doktor yönetiminde olan, reçeli hizmet veren merkezlerdir. Bu merkezlerde çalışacak kişilerin bulaşıcı hastalık testleri, gerekli belgeleri, diplomaları ilçe sağlık müdürlüğü onaylı ve teyitlidir. Gerekli denetim sağlanmazsa özellikle bulaşıcı hastalık riski oldukça yüksek. Bu denetimleri merkezler kendi çalışanlarında sağlarlar. Önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde bu hizmetler çok daha fazla yer bulacak. Vatandaşın ciddi manada bu hizmetlere ihtiyacı artacak" ifadelerini kullandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı