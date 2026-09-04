Muğla'da Buzağı Bakım Projesi ile Kayıplar Azaltılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik eylem planı kapsamında Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Yeni Doğan Buzağı Bakımı Projesi'nin 1. etabı, Muğla genelinde 31 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde uygulanmaya başlandı. Projenin 2. etabı ise 2027 yılı İlkbahar döneminde uygulanacak.

Finansmanı Bakanlık ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından karşılanan projede buzağının doğumunu takip eden ilk 24 saat içerisinde gerçekleştirilmesi gereken kritik bakım ve müdahale işlemlerini üreticilere uygulamalı olarak gösteriliyor. Proje ile buzağı ölümleri ve ishal vakalarının azaltılması, sağlıklı ve yüksek verimli bir hayvancılık geleceğinin inşa edilmesi hedefleniyor.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yürütülen proje ile buzağı ölüm oranlarını öncelikli olarak yüzde 10'a, ardından yüzde 5'e ve son olarak küresel ortalama hedef olan yüzde 1'e indirmek. Proje kapsamında Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri ekiplerince buzağıya ücretsiz septisemi aşısı uygulanıyor.

Göbek kordonu dezenfeksiyonu için göbek dezenfektanı uygulaması yapılarak ağız sütünün kalitesi ölçülüyor. Buzağının başında üreticilere 10-15 dakikalık uygulamalı bir eğitim verilmemesinin ardından anketler doldurularak saha sonuçları düzenli raporlanıyor.

31 Ağustos tarihinde başlayan projenin başlangıcından bu yana Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 0 850 308 00 48 nolu telefon ihbar hattına üreticilerden 350 ihbar geldi. Teyitler sonucunda 20 ihbarın hatalı olduğu tespit edilirken, 330 ihbarın ise tamamına Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri ekipleri tarafından ulaşılarak gerekli müdahaleler gerçekleştirdiği açıklandı.

"Projenin yüzde 60'ını Bakanlık, yüzde 40'ını da Muğla Valiliği YİKOB destekliyor"

Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Dr. Songül Kayğıner Topal, Muğla'nın 13 ilçesinde yürütülen projede 30 ekip görev yaptığını belirterek, "2026 yılını Bakanlığımız Tarım Orman Bakanlığımız buzağı ölümlerini engelleme eylem planı hazırladı. 2026 yılını buna ayırdı. Özellikle Hayvancılık Genel Müdürlüğümüz işletmelerdeki özellikle orta ve küçük ölçekli aile işletmelerindeki buzağı kayıplarının azaltılması ve işletme karının yükseltilmesi yönünde böyle bir eylem planı hazırladı. Biz de Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak Hayvan Sağlığı Şubesi olarak bir proje hazırladık, Bakanlığımıza sunduk. Bakanlığımız bu projemizi onayladı. Projemizin yüzde 60 bütçe olarak Bakanlığımızca destekleniyor. Yüzde 40'ında Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca destekleniyor. Proje kapsamında iki dönem halinde ihbar hatları oluşturularak yeni doğan buzağılara bir haftalık buzağı ishallerinden kaynaklanan kayıpların önüne geçilmesi için yeni doğan buzağılara bakım işlerini eğitim projesi olarak düşünerek başladık bu işe. ve buzağı doğduğundan itibaren ihbar hattında 30 ekip olarak il genelinde bütün 13 ilçemizde il genelinde 30 ekip olarak çalışıyoruz. Bir ekibimiz Hayvan Sağlığı Şubesi'nde ihbarları alıyor ve gelen köylere ekiplerimiz ilçelere bilgi ulaştırarak anında yeni doğan buzağıya gidiyor ve buzağının bakımları yapılarak, yüzde 8 semi serumlar yapılarak buzağının bağışıklık sistemini koruyacak önlemler alınması yönünde çiftçilerimize bire bir uygulamalı eğitim yapıyoruz. Bu projenin asıl amacı bu ilk hafta, ilk gün, ilk yarım saatlik bakımın buzağının hayatının sürdürülebilirliği, yaşamın sürdürülebilmesi için çok önemli bir detay olması ve bunun farkındalığını artırmak yönünde bir proje" dedi.

5 günde 330 ihbar alındı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Kuray, 31 Ağustos'ta başlayan proje kapsamında 330 üreticinin kendilerine ulaştığını belirterek, "Projemizin birinci etabını 31 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında şu an uyguluyoruz. Proje kapsamında şu an 30 ekibimiz var. 30 ekibin bir tanesi merkezde, 29 ekibimiz ise ilçelerde, taşrada bizzat buzağılara müdahale ediyorlar. Buzağı başında göbek kordonu dezenfeksiyonu, sepsi em aşısı, annenin kaliteli, annenin ağız tüyünün ölçümü yapıyorlar. Ücretsiz biberon testimizi yaptıktan sonra sadece bununla bitmiyor. Asıl önemli olan buzağı başında üreticilere 10-15 dakikalık eğitimler veriyoruz. Pazartesi günü başladık projemize. Şu ana kadar 350 ihbar aldık. 50 ihbarın 20'si hatalı, 330'u ise bizzat ihbar ekiplerimiz tarafından değerlendirildi. Projemizin ikinci etabını ise ihbar döneminde uygulamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı