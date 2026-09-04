Bursa'da tüyleri diken diken eden anlar! Fonda yine o müzik var

Bursaspor'un İstanbulspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada yeşil-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosfer geceye damga vurdu. Perşembe günü saat 20.00'de oynanan mücadelede tribünleri 40 bin 105 taraftar doldurdu. Karşılaşma sırasında statta Cendere'nin çalmaya başlamasıyla ortaya etkileyici görüntüler çıktı.

CENDERE ÇALDI, BİNLERCE KİŞİ TEK SES OLDU

Cendere'nin çaldığı anlarda tribünlerdeki binlerce Bursaspor taraftarı hep bir ağızdan müziğe eşlik etti. Yeşil-beyaz bayrakların aynı anda sallandığı tribünler adeta görsel şölene dönüştü. Bursaspor Kulübü de tribünlerdeki bu anların görüntülerini paylaşarak kısa bir not düştü: "Bir perşembe akşamı saat 20.00 suları"

HAFTA İÇİ 40 BİN 105 TARAFTAR

Atmosferi daha da dikkat çekici hale getiren ayrıntı ise karşılaşmanın hafta içi oynanması oldu. Perşembe akşamı oynanan İstanbulspor mücadelesinde 40 bin 105 taraftar tribünlerdeki yerini aldı.

Yeşil-beyazlıların bu sezon Bursa'da oynadığı karşılaşmalarda yüksek seyirci sayıları dikkat çekiyor. Shakhtar Donetsk ile oynanan hazırlık maçını 36 bin 740, Iğdır FK karşılaşmasını 40 bin 850, İstanbulspor mücadelesini ise 40 bin 105 kişi tribünden takip etti. Böylece söz konusu üç karşılaşmada tribünlerden Bursaspor'u destekleyen taraftarların toplam sayısı 117 bin 695'e ulaştı.

BURSASPOR SAHASINDA 11 AYDIR KAYBETMİYOR

Tribünlerdeki güçlü desteği sahadaki sonuçlarla birleştiren Bursaspor, İstanbulspor karşısından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekip böylece kendi sahasındaki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Bursaspor, 11 ay 6 gündür sahasında mağlubiyet yaşamıyor.