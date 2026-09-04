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Buldan'da baba dehşeti: Oğlunu ve gelinini vurdu

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DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde çıkan aile içi kavgada, baba tüfekle vurduğu oğlu ve gelinini yaraladı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan aile içi kavgada, baba tüfekle vurduğu oğlu ve gelinini yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Buldan'a bağlı Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yaşlı ve akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen S. U., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşadığı oğlu İ. U. ile gelini S. U.'ya tüfekle ateş açtı. Silah sesini duyarak olay yerine gelen vatandaşlar, Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu. Yaralı karı koca ambulansla hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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