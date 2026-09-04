Meloni tarihe geçti! Rekorunu 10 bin kişiyle birlikte kutlayacak

İtalya siyasetinde Giorgia Meloni dönemi yeni bir rekora sahne oldu. 2022'de başbakanlık koltuğuna oturan Meloni'nin liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, 1.413 gün kesintisiz görev yaparak ülkenin savaş sonrası dönemindeki en uzun ömürlü hükümet oldu.

Meloni böylece eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin aynı hükümetin başında geçirdiği 1.412 günlük süreyi geride bıraktı.

80 YILDA 68 HÜKÜMET DEĞİŞTİ

Rekorun önemini artıran ayrıntı ise İtalya'nın yakın siyasi tarihinde yatıyor. Ülkede son 80 yılda 68 farklı hükümet görev yaptı. Çok sayıda hükümet, siyasi anlaşmazlıklar ve koalisyon ortakları arasındaki krizler nedeniyle görev süresini tamamlayamadan dağıldı.

Meloni ise koalisyon içerisinde yaşanan anlaşmazlıklara rağmen hükümet ortaklığını sürdürerek Berlusconi'ye ait rekoru kırmayı başardı.

REKORU 10 BİN KİŞİYLE KUTLAYACAK

Meloni'nin lideri olduğu İtalya'nın Kardeşleri Partisi, rekor için ülkenin güneyindeki Puglia bölgesinin başkenti Bari'de büyük bir kutlama hazırladı.

Organizatörlerin planına göre yaklaşık 80 otobüsle destekçiler Bari'ye taşınacak. Bari Limanı'nda ise 10 bine yakın kişinin ağırlanabileceği geniş bir alan hazırlandı.

“En İstikrarlı Hükümet, En Güçlü İtalya” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikte Puglia'ya özgü ışık gösterilerinin yanı sıra DJ performansları da düzenlenecek.

Meloni'nin akşam saatlerinde sahneye çıkarak destekçilerine seslenmesi bekleniyor. Başbakan Yardımcıları Matteo Salvini ve Antonio Tajani'nin ise programa video bağlantısıyla katılması planlanıyor.

GÖZLER 2027 SEÇİMLERİNDE

Bari'deki organizasyon yalnızca bir rekor kutlaması olmayacak. Etkinliğin aynı zamanda 2027'de yapılması planlanan seçimler öncesinde Meloni'nin siyasi gövde gösterisine dönüşmesi bekleniyor.

Meloni hükümeti yaklaşık dört yıllık görev döneminde bir milyondan fazla kişinin istihdama katılmasını ve kişisel gelir vergilerinde toplam 21 milyar euroluk indirimi önemli icraatları arasında gösteriyor.

İtalya'nın yüksek kamu borcuna rağmen mali istikrar konusunda ilerleme kaydedildiği belirtilirken, muhalefet ise bu tablonun ekonomik büyümeye ve vatandaşların yaşam koşullarına yeterince yansımadığı görüşünde.

GÖÇ POLİTİKASINI BAŞARI OLARAK GÖSTERİYOR

2022 seçimlerinde düzensiz göçle mücadeleyi en önemli vaatlerinden biri haline getiren Meloni'nin partisi, uygulanan politikaların ardından İtalya'ya gelen düzensiz göçmen sayısının yüzde 80 azaldığını savunuyor.

Meloni liderliğindeki koalisyon bugüne kadar yaklaşık 300 yasa ve kararnameyi hayata geçirdi. Güvenlik politikaları ise hükümetin en fazla ağırlık verdiği başlıklardan biri oldu.

MELONI KUTLARKEN MUHALİFLER SOKAĞA ÇIKACAK

Bari'deki gün yalnızca Meloni destekçilerinin kutlamasına sahne olmayacak. Başbakanın destekçileri limanda toplanırken, hükümet karşıtlarının da kentin tarihi merkezinde gösteri düzenlemesi planlanıyor.

Muhalif gruplar hükümeti savunma ve güvenlik politikaları ile göçmenlere yaklaşımı üzerinden eleştiriyor.

Kutlamanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de menü olacak. Katılımcılara Bari'nin ünlü acılı ve isli makarna yemeği “Spaghetti all'Assassina” ikram edilecek.