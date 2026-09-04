Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gemi kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ALSU isimli geminin 1’inci kaptanı Ahmet Erarslan ile 3’üncü kaptanı Murat Evciman çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Erarslan ve Evciman’ın hakimlik ifadeleri ortaya çıktı.

"YAKLAŞIK 1-2 DAKİKA İÇERİSİNDE GEMİ KAYBOLDU"

ALSU gemisinin 1’inci kaptanı Ahmet Erarslan ifadesinde, “Olay günü Türk bayraklı ALSU isimli geminin 1’inci kaptanlığını yapmaktaydım. Söz konusu gemiye yaklaşık 1 ay önce katıldım. Gemi kazasının yaşandığı saat diliminde istirahatteydim. Kaza esnasında 3’üncü kaptanımız Murat Evciman görevdeydi. Yani bu saat diliminde geminin sevk ve idaresinden Murat Evciman sorumluydu. Olayın meydana geldiği anda gemi yüksüzdü. Kaza anında yaslama sesi duydum. Kalktığımda güverte reisimiz Süleyman Eker’in ‘Çarpıştık, çarpıştık’ şeklinde bağırdığını duydum. Bunun üzerine hemen yukarı çıktım. Köprü üstüne çıktığımda 2’nci kaptan Barış Hazar ve Murat Evciman bulunuyordu. Ne olduğunu sorduğumda ‘Çarpıştık’ dediler. Köprü üstüne çıktığımda Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi sancak kıç omuzluğunda, ışıkları yanar vaziyette gördüm. Aramızdaki mesafe yaklaşık 300 metre civarındaydı. Ben bulunduğum gemiyle sola dönüşe geçtiğim sırada yaklaşık 2-3 dakika geminin ışıklarını gördüm. Dönüşün bitmesine yakın Tuğberk İmamoğlu isimli geminin ışıklarının tamamen kaybolduğunu gördüm. Benim dönüşüm yaklaşık 5 dakika sürmüştü. Bunun üzerine radardan mevkisine baktım. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde gemi kayboldu ve artık radarda da görünmedi. Ben hemen Sektör Marmara ile irtibat kurdum ve durumu bildirdim” dedi.

"GEMİDE GÖZCÜ BULUNDURMAK KAPTANIN İNİSİYATİFİNE BAĞLI"

Erarslan, “Kaza anında gemide gözcü bulunmuyordu. Gemide gözcü bulundurmak kaptanın inisiyatifine bağlı olup trafiğin yoğun olduğu kısımlarda gözcü bulundurulması gerekmektedir. Biz Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmadık, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bizim gemimize çarpmıştır. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi bize ‘İskeleye al’ uyarısı yaptıktan sonra bizim gemimiz iskeleye aldığı halde, Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendisini iskeleye alması yerine sancağa alması nedeniyle gemimize çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Bilirkişi raporunda hakkımda yapılan tespitleri kabul etmiyorum. Yaşanan olayda benim bir kusurum bulunmamaktadır. Şayet bizim gemimiz şiddetli biçimde Tuğberk İmamoğlu gemisine çarpmış olsaydı, bulunduğumuz gemide daha büyük hasar meydana gelirdi. Bizim bulunduğumuz gemi kazayı yaslama olarak hissetmiştir. Bizim gemimizdeki AIS cihazı aktif bir şekilde çalışmaktaydı. Tuğberk İmamoğlu isimli geminin AIS cihazı ise kapalı konumdaydı. Çünkü biz Tuğberk İmamoğlu gemisini AIS’den görememiştik. Biz Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi yalnızca radardan takip edebilmiştik. Kaza, Tuğberk İmamoğlu’nun bizim gemimize vurması nedeniyle meydana geldi. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm” dedi.

"ROTASINI BENİM ÜZERİME DOĞRU ÇEVİRDİ"

3’üncü kaptan Murat Evciman’ın hakimlik ifadesinde ise, “Olay günü Türk bayraklı ALSU isimli geminin 3’üncü kaptanlığını yapmaktaydım. Söz konusu gemiye 31 Temmuz 2026 tarihinde katıldım. Bu meslekte 7 aylık tecrübem bulunmaktadır. Kazanın meydana geldiği esnada 3’üncü kaptan olarak geminin kumandası bendeydi ve köprü üstünde ayrıca bir gözcü görev yapmıyordu. Vardiya esnasında irademi etkileyecek herhangi bir şey kullanmamıştım. Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ‘İskeleye al’ şeklinde telsizden seslenince radardan baktığımda bu gemiyi gördüm. Çıplak gözle baktığımda ise bu geminin fenerini görmemiştim. Ben bulunduğum gemideki ECDIS ekranına baktığımda AIS görünmüyordu. Radar ekranına baktığımda Tuğberk İmamoğlu gemisinin izdüşümünü gördüm. Ben bulunduğum gemiyi yaklaşık 5 derece iskeleye aldım. Yaklaşık 2-3 dakika geçtikten sonra tekrar ‘İskeleye al’ sesini telsizden duydum. Bunun üzerine bulunduğum gemiyi keskin bir şekilde yaklaşık 9 derece iskeleye aldım. Bu şekilde benim bulunduğum gemi Tuğberk İmamoğlu gemisinin sağ tarafında kaldı. Bu konum itibarıyla Tuğberk İmamoğlu gemisiyle aramızda yaklaşık 700-800 metre mesafe vardı. Yaklaşık 1-2 dakika sonra aramızdaki mesafe 500 metreye kadar düştü. Bu şekilde karşı gemiyle aramızda, her ikimiz de kendi rotamızda seyir halinde olduğumuz için bir problem yoktu. Aramızdaki mesafe 500 metreye kadar kalınca Tuğberk İmamoğlu gemisi birden sancağını alıp rotasını benim üzerime doğru çevirdi” dedi.

"BİLİRKİŞİ RAPORUNDA HAKKIMDA YAPILAN TESPİTLERİ KABUL ETMİYORUM"

Evciman, “Ben bu sırada karşıdaki geminin manevra yapacağını düşündüm ve telsizden ‘Tuğberk İmamoğlu, üstüme doğru geliyorsun, gelme’ şeklinde seslendim. Seslendikten sonra aramızdaki mesafe azaldığı için ben bulunduğum geminin rotasını iskeleye doğru çevirdim. Bu sırada Tuğberk İmamoğlu gemisi sancak yapmaya devam etti ve üzerime doğru gelmeye devam etti. Ben Tuğberk İmamoğlu gemisinin benim bulunduğum gemiye sancak almaya başladığı andan itibaren ışıklarını görüyordum. Tuğberk İmamoğlu gemisi, iskele baş omuzundan benim bulunduğum geminin sancak baş omuz kısmına çarptı. Çarpışma olduğu anda hemen köprü üst katından birkaç basamak inerek ‘Çarpışma oldu’ diye bağırdım. Sonra hemen köprü üstüne geldim. Köprü üstüne geldiğimde Tuğberk İmamoğlu gemisinin ışıklarını gördüm. Kazadan yaklaşık 20 saniye sonra köprü üstüne 2’nci kaptan Barış Hazar geldi ve gemiyi tam sağa doğru çevirip Tuğberk İmamoğlu gemisinden uzaklaştırdı. Çarpışmadan yaklaşık 10-15 dakika sonra Sektör Marmara’ya bilgi verildi. Kaza, diğer geminin rotasını üzerimize doğru çevirmesinden kaynaklanmıştır. Bilirkişi raporunda hakkımda yapılan tespitleri kabul etmiyorum. Yaşanan olayda benim bir kusurum bulunmamaktadır. Çatışmadan önce Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS’i görünmediği için Sektör Marmara da bana bir uyarıda bulunmamıştı. Kaza, Tuğberk İmamoğlu gemisinin benim bulunduğum gemiye çarpması nedeniyle meydana geldi. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm” dedi.

BATAN GEMİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Denizi Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini duyurdu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi Silivri açıklarında, 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi ve personeli arama çalışmaları devam ediyor. İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetlerimizin TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, batan geminin yerini tespit etti. Çalışmalar koordineli şekilde devam ediyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı