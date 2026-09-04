Bir tomar değil, metrelerce para! 300 doların karşılığı görenleri şaşkına çevirdi

İran riyalindeki değer kaybı son aylarda büyük bir ivme kazandı. Mart ayından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 60 ila 63 oranında değer kaybeden para birimi, serbest piyasada rekor düşük seviyeleri gördü.

Piyasada 1 ABD doları 2,1 ile 2,2 milyon riyal bandını aşarken, bu seviye yaklaşık 220 bin İran tümenine karşılık geliyor. Yaşanan bu sert kur şoku, yaptırımlar ve dış ticarette yaşanan aksaklıklar nedeniyle İran ekonomisinin karşı karşıya kaldığı döviz darboğazını net bir şekilde ortaya koyuyor.

300 DOLARLIK BANKNOT YIĞINI VİRAL OLDU

Ekonomik krizin ve hiperenflasyonun günlük yaşama yansıması, sosyal medyada paylaşılan çarpıcı bir görüntüyle somutlaştı. Sadece 300 dolar bozduran bir kişinin teslim aldığı yerel para birimi cinsinden banknot desteleri, bir dükkânın tezgâhını metrelerce kapladı. Düşük miktardaki dövizin devasa bir banknot yığınına dönüşmesi, ülkedeki paranın alım gücündeki erimeyi tüm çıplaklığıyla gösterdi.

Kaynak: Haberler.com