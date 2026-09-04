Haberler

Bir tomar değil, metrelerce para! 300 doların karşılığı görenleri şaşkına çevirdi

Bir tomar değil, metrelerce para! 300 doların karşılığı görenleri şaşkına çevirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran riyali; ABD yaptırımları, petrol ihracatındaki kesintiler ve ülkenin uluslararası finans sisteminden giderek daha fazla izole edilmesinin yarattığı ağır ekonomik baskılar neticesinde dolar karşısında tarihi düşük seviyeye geriledi. Kur şokunun ulaştığı boyut, 300 doların karşılığı olan banknot destelerinin bir dükkân tezgâhı boyunca metrelerce uzandığı görüntülerle gözler önüne serildi.

İran riyalindeki değer kaybı son aylarda büyük bir ivme kazandı. Mart ayından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 60 ila 63 oranında değer kaybeden para birimi, serbest piyasada rekor düşük seviyeleri gördü. 

Piyasada 1 ABD doları 2,1 ile 2,2 milyon riyal bandını aşarken, bu seviye yaklaşık 220 bin İran tümenine karşılık geliyor. Yaşanan bu sert kur şoku, yaptırımlar ve dış ticarette yaşanan aksaklıklar nedeniyle İran ekonomisinin karşı karşıya kaldığı döviz darboğazını net bir şekilde ortaya koyuyor.

300 DOLARLIK BANKNOT YIĞINI VİRAL OLDU

Ekonomik krizin ve hiperenflasyonun günlük yaşama yansıması, sosyal medyada paylaşılan çarpıcı bir görüntüyle somutlaştı. Sadece 300 dolar bozduran bir kişinin teslim aldığı yerel para birimi cinsinden banknot desteleri, bir dükkânın tezgâhını metrelerce kapladı. Düşük miktardaki dövizin devasa bir banknot yığınına dönüşmesi, ülkedeki paranın alım gücündeki erimeyi tüm çıplaklığıyla gösterdi.

Kaynak: Haberler.com
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

CHP'li ismin başını yakan görüntü! İstifa ettiğini açıkladı
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

Onlarca avukat gözaltında! İşte baskın düzenlenen ünlü hukuk büroları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni tarihe geçti! Rekorunu 10 bin kişiyle birlikte kutlayacak

Meloni tarihe geçti!
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı

Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Aile içi tartışmada oğlunu ve gelinini vurdu

Oğlunu ve gelinini hiç acımadan tüfekle vurdu
Burası bir otel odası! Talep edilen ücret ise akıllara ziyan

Burası bir otel odası! Talep edilen ücret ise akıllara ziyan
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
Yüreğir belediyesi için mahkeme kararını verdi! CHP'den hamle gecikmedi

Yüreğir belediyesi için mahkeme karar verdi! CHP'den hamle gecikmedi
Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var

Memur ve emeklinin beklediği haber! İşte olası zam senaryoları