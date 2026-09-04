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Leroy Sane'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle

Leroy Sane'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle
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Galatasaray'da son maçlarda yedek kalması nedeniyle mutsuz olduğu belirtilen Leroy Sane'den dikkat çeken bir hamle geldi. Alman yıldız, profilinde yer alan Galatasaray formalı fotoğrafını kaldırdı.

Galatasaray'da Leroy Sane cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Son dönemde yedek kalması nedeniyle mutsuz olduğu belirtilen Alman futbolcu, profilinde değişikliğe gitti.

GALATASARAY FORMALI FOTOĞRAFINI KALDIRDI

Sane, profilinde kullandığı Galatasaray formalı fotoğrafını kaldırdı. Yıldız futbolcunun bu hamlesi, forma süresinden memnun olmadığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

YEDEK KALMAKTAN RAHATSIZ

Sane'nin son dönemde ilk 11'de düzenli forma şansı bulamamasından rahatsız olduğu belirtilmişti. Alman yıldızın, "Ben 20 dakika oynayacak futbolcu değilim" düşüncesinde olduğu ve yaşadığı memnuniyetsizliği yöneticilerle paylaştığı öne sürülmüştü. Profilindeki Galatasaray formalı fotoğrafını kaldırması da bu gelişmelerin hemen ardından geldi.

Kaynak: Haberler.com
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