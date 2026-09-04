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Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı

Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı Haber Videosunu İzle
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
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Galatasaray'ın orta saha için yaptığı son dakika planı gerçekleşmedi. Camavinga'nın Real Madrid'de kalmasının ardından Lamine Camara için oluşan transfer fırsatını değerlendiren sarı-kırmızılılar, Monaco'nun 50 milyon euroluk bonservis talebi sonrası masadan kalktı. Camara'nın durumu kulüpte "Osimhen gibi bir fırsat doğabilir" beklentisi yaratmıştı.

  • Galatasaray'ın orta saha hedefi Eduardo Camavinga, Real Madrid'de kalması nedeniyle gerçekleşmedi.
  • Monaco'nun Lamine Camara için 50 milyon euro bonservis talep etmesi Galatasaray'ın transferden vazgeçmesine yol açtı.
  • Galatasaray yaz transfer dönemini Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu olmak üzere 5 takviyeyle tamamladı.

Galatasaray, yaz transfer döneminin son bölümünde orta sahaya yıldız bir takviye yapmak için önemli isimlerle temas kurdu ancak planını hayata geçiremedi.

Sarı-kırmızılıların öncelikli hedeflerinden biri, 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Eduardo Camavinga oldu. Real Madrid'deki durumu yakından takip edilen Fransız yıldızın takımda kalmasıyla Galatasaray başka seçeneklere yöneldi.

CHELSEA TRANSFERİ SON ANDA YATTI

Bu süreçte Galatasaray'ın önüne Lamine Camara fırsatı çıktı. Monaco forması giyen Senegalli orta sahanın Chelsea'ye transferinin son anda gerçekleşmemesi ve Avrupa'nın önemli liglerinde transfer döneminin kapanması, sarı-kırmızılıların dikkatini bu oyuncuya çevirdi. Monaco'nun da oyuncu satışı yapmak zorunda olduğunun belirtilmesi, Galatasaray cephesinde Victor Osimhen transferinde yaşanana benzer bir fırsat doğabileceği beklentisini oluşturdu.

"2. OSIMHEN" HAYALİ 50 MİLYON EUROYA TAKILDI

Ancak Monaco'nun Lamine Camara için istediği rakam Galatasaray'ın planlarını değiştirdi. Fransız ekibinin 50 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi üzerine sarı-kırmızılı yönetim bu transferden geri adım attı. Böylece transfer döneminin son anlarında beklenen sürpriz gerçekleşmedi.

NHAGA TAKIMDA KALDI

Camara transferinin gerçekleşmemesinin ardından Galatasaray, Renato Nhaga'nın takımda kalmasına karar verdi. Sarı-kırmızılılar böylece yaz transfer dönemini Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu olmak üzere 5 takviyeyle tamamladı.

Kaynak: Haberler.com
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