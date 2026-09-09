Kızını kurtarmak için alevlerin arasına girdi, kendisi de yandı

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Burmadere köyünün Ağyar Yaylası'nda ağılda çıkan yangında 40 yaşındaki Özgül Kaya Erensayın, içeride bulunan 6 yaşındaki kızı T. Erensayın'ı kurtarmak için alevlerin arasına girdi. Kızını yangından çıkarmayı başaran anne, bu sırada elleri ve yüzünde oluşan 2'nci derece yanıklar nedeniyle yaralanırken, yangında elleri ve yüzünde yanıklar oluşan kızı da Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Yangının, hayvanların yaylaya geldiği saatlerde ağılda bulunan sobanın yakılmasının ardından çıktığı öğrenildi. Kızının üşüdüğünü söylemesi üzerine sobayı yakan Özgül Kaya Erensayın, daha sonra tavukları toplamak için ağıldan ayrıldı. Bir süre sonra ağıldan duman yükseldiğini fark eden Erensayın, geri döndüğünde yangın çıktığını gördü. Sobanın çevresinde bulunan balya ipleri, kıyafetler ve çamaşır makinesinin de alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Ağılda kızının bulunduğunu fark eden anne, yangını söndürmek yerine önce kızını kurtarmak için alevlerin arasına girdi. Kızını dışarı çıkarmayı başaran Erensayın, bu sırada kendisi de elleri ve yüzünden yaralandı. Yangında kızının da elleri ve yüzünde yanıklar oluştu. Yangın, komşuların müdahalesiyle söndürüldü.

"Çocuğu kurtarmak için yanmış"

Baba Mehmet Erensayın (46), yangının hayvanların ağıla geldiği sırada çıktığını belirterek, "Hayvanlarımızın gelme saatiydi. Yayla evlerinde 'ağıl' denen yerde tavuklarımız da vardı. Eşim sobayı yakıyor, 'Tavukları toplayayım, geleyim' diyor. Sonra duman çıktığını fark ediyor. Eve koşup baktığında içerinin tutuştuğunu görüyor. Çocuk da içeride. Can havliyle içeri giriyor. Balya ipleri, elbiseler, çamaşır makinesi ve diğer eşyalar tutuşmuş. Yangın da bu nedenle kuvvetleniyor. Eşim çocuğu kurtarmak için yanmış. Üzerine bir şey atmış ama ateş büyük olduğu için yorgan atmaya çalışmış. Yüzünün yandığını o zaman fark etmiş. Çocuk kendini koruyamıyor, ateş yüzüne vuruyor. 'Anne, anne' diye bağırıyor. Çocuğu kurtarmak isterken kendisi de yanmış. Analarımızın kıymetini bilelim. Ana, vatanın kendisidir" dedi.

"Böyle olacağı hiç aklıma gelmedi"

Anne Özgül Kaya Erensayın ise yangın sırasında hiç düşünmeden kızını kurtarmak için içeri girdiğini belirterek, "Yangına gittiğim sırada kızım uyanmıştı. O sıcaklıktan onun da elleri yanmış. Yukarıya doğru seslendim, belki yardım ederler diye ama o anda kimse yoktu. Ben bir anda gittim, kızımı aldım ve çıktım. Sonra bağırtılarıma komşularım geldi. Eşimin dediği gibi hayvanların gelme saatiydi. İşlerimizin son dönemleriydi, hava da biraz soğuktu. Çocuk, 'Anne, biraz üşüdüm, sobayı yakar mısın?' demişti. Ben de sobayı yakmaya çalıştım. Keşke o gün yakmasaydım. Yaktım ama böyle olacağı hiç aklıma gelmedi" ifadelerini kullandı.

"Yangını görünce ilk aklıma gelen şey kızım oldu"

Yangına müdahale etmek yerine ilk olarak kızını kurtarmayı düşündüğünü anlatan anne Erensayın, "Biz içeri girdiğimizde çok büyük bir yangın yoktu, biraz harlanmıştı. Çocuğumu alıp gelirken ben de yandım. Söndürme işlemine benden çok komşularım müdahale etti. Çünkü ben o yangını görünce direkt ilk aklıma gelen şey kızım oldu, yangını söndürmek değil. Önce söndürmeye çalışsaydım çocuğuma daha büyük zarar verebilirdim. Kızımı aldım, çıktım. O arada hem ben hem kızım biraz yanmışız, hepsi o kadar. Onun haricinde komşularım yangını söndürdü. İster istemez bunu yapmak zorundayız. O benim canım, nasıl etmeyeyim? Gerçekten herkese, ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim. Şu anda burada birkaç çocuk daha görünce insan daha çok üzülüyor. Yine de halime şükredeyim. Allah herkesin şifasını versin" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı