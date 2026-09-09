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Derbinin faturası ağır olabilir! Dusan Vlahovic 5 maç ceza alabilir

Derbinin faturası ağır olabilir! Dusan Vlahovic 5 maç ceza alabilir
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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ardından Dusan Vlahovic, “hakaret” gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi. TFF Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında sevki yapılan Sırp golcüye 2 ila 5 maç arasında ceza verilmesi gündemde. Beşiktaş ise karara sert tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde ve sonrasında yaşanan olayların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimleri ve kulüpleri açıkladı.

VLAHOVIC PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusan Vlahovic, “hakareti” nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi. Golcü futbolcunun sevki, TFF Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi kapsamında gerçekleştirildi.

2 İLA 5 MAÇ CEZA ALABİLİR

Vlahovic'in söz konusu madde kapsamında 2 ila 5 maç arasında men cezası alma ihtimali bulunuyor. Sırp futbolcu hakkındaki nihai kararı PFDK verecek.

AZİZ YILDIRIM VE KEREM AKTÜRKOĞLU DA PFDK'DE

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı “çirkin ve kötü tezahürat” ile “saha olayları” nedeniyle PFDK'ye sevk etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Kerem Aktürkoğlu da “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları” gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk de aynı gerekçeyle PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN VLAHOVIC KARARINA TEPKİ

Beşiktaş, Vlahovic'in disipline sevk edilmesinin ardından yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi:

“Vlahovic'in sevki, Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden uzak yönetildiğinin bir göstergesidir. Maç boyu futbolcumuzu tahrik eden rakip oyuncunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuzun sevki kabul edilemez!”

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