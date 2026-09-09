18 yıl sonra ilk maç! İsmail Kartal'dan iddialı Roma sözleri

Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Mücadele öncesinde teknik direktör İsmail Kartal, takımının son durumunu ve maç planını anlattı.

"ROMA'NIN BÜTÜN ANALİZLERİNİ YAPTIK"

Roma karşılaşması için hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirten Kartal, “Roma maçı ile ilgili çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. Bu akşam küçük bir taktik idmanı olacak. Roma'nın bütün analizlerini yaptık. İyi çalıştık. Güzel antrenmanlar yaptık” ifadelerini kullandı.

"TARİHLERİNİN EN GÜÇLÜ KADROSUNA SAHİPLER"

İtalyan ekibinin gücüne dikkat çeken İsmail Kartal, “Roma, tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar ve ligde 3 maçı da kazandılar. 2 senedir Gasperini ile çalışıyorlar” dedi.

"BİZ KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Takımına güvendiğinin altını çizen Kartal, “Yarınki maça hazırız. Sadece savunma değil, hücum anlamında da rakibin eksikliklerini tespit ettik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımız her zaman olduğu gibi bizim için itici güç olacak. Biz kendimize güveniyoruz” şeklinde konuştu.

"ROMA'YA GÖRE BİR KURGUMUZ OLACAK"

Maç planına ilişkin de konuşan Kartal, “Roma'ya göre bir kurgumuz olacak. Onların boşluklarından faydalanmak isteyen bir Fenerbahçe olarak mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, tamamen geçiş oyununa dayalı bir plan uygulamayacaklarını belirterek, “Tamamen geçişe uygun bir oyun oynamayacağız. İyi bir takım, sahanın her yerinde pres yapıyorlar ve kendilerine göre oyunu riske ettikleri alanlar var. Biz bunları kullanarak sonuç almaya çalışacağız” dedi.

ASENSIO'NUN SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR

Kartal, Marco Asensio'nun sakatlığının devam ettiğini açıklayarak, “Elimizde çok değerli oyuncular var, Asensio ve Guendouzi'yi aratmayacaklar ve ellerinden geleni yapacaklar” diye konuştu.

"18 YIL SONRA ÇOK HEYECANLIYIZ"

Şampiyonlar Ligi'ne dönüşün önemine vurgu yapan İsmail Kartal, “18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyuz. Bunu hep birlikte başardık. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça çıkacağız. Çok heyecanlıyız. Kim oynarsa oynasın, herkesin elinden geleni yapacağını biliyorum ve görüyorum. Şu anda kendimden ve oyuncularımdan çok eminim” dedi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen Kartal, “Taraftarlar bizim her şeyimiz, olmazsa olmazımız. Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlara minnettarız. Onlar için elimizden geleni yapacağız. Bu bir Şampiyonlar Ligi, strateji maçı. Bunun bilincinde bize destek vermeleri gerekiyor. Oyunun son düdüğüne kadar hep birlikte mücadele etmeli, bir bütün olmalıyız” ifadelerini kullandı.