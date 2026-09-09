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"Yalan söylemeyeceğim" diyen Luis Suarez, Fenerbahçe bombasını patlattı

'Yalan söylemeyeceğim' diyen Luis Suarez, Fenerbahçe bombasını patlattı
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Fenerbahçe'deki seçim döneminde başkan adayı Hakan Safi, Sporting forması giyen golcü Luis Suarez'le anlaştığını açıklamıştı. Kolombiyalı golcü, aylar sonra sessizliğini bozarak, "Yalan söylemeyeceğim; çünkü beni tanıyanlar dürüstlüğümü bilir. Başkanımız da bir süre önce açıkça belirtti. Transfer döneminde bazı gelişmeler yaşandı, 'olmadı' diyemem. Tabii ki bir süreç işledi ancak bu olasılık nihayete ermedi ve artık geçmişte kaldı'' dedi.

Fenerbahçe’de seçim döneminde başkan adaylarından Hakan Safi’nin anlaştığını açıkladığı Sporting’in Kolombiyalı golcüsü Luis Suarez, sarı-lacivertli kulüple ilgili aylar sonra ilk kez konuştu. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe transferi iddialarına açıklık getirdi.

''YALAN SÖYLEMEYECEĞİM...''

Transfer dönemlerinde bu tarz söylentilerin oldukça doğal olduğunu vurgulayan Suarez, Fenerbahçe sorusu üzerine dürüst bir yaklaşım sergileyerek, "Yalan söylemeyeceğim; çünkü beni tanıyanlar dürüstlüğümü bilir. Başkanımız da bir süre önce açıkça belirtti. Transfer döneminde bazı gelişmeler yaşandı, 'olmadı' diyemem. Tabii ki bir süreç işledi ancak bu olasılık nihayete ermedi ve artık geçmişte kaldı. Şu an tamamen Sporting’e odaklanmış durumdayım ve sahada da kulübüme olan bağlılığımı göstermeye devam ediyorum." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Sezona fırtına gibi başlayan deneyimli golcü, Portekiz ekibiyle çıktığı 5 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

Cemre Yıldız
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