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Mete Vardar'dan Beşiktaş başkan adaylığı hakkında açıklama

Mete Vardar'dan Beşiktaş başkan adaylığı hakkında açıklama
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Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Mete Vardar, alınan olağanüstü seçim kararı sonrası başkanlık veya yönetim kurulu üyeliğine aday olmayacağını açıkladı. Vardar, başkan adayı olmadığını, Hüseyin Yücel'in başkanlığa aday olması durumunda sadece onunla birlikte görev alabileceğini belirtti.

  • Mete Vardar, Beşiktaş başkanlığına veya yönetim kuruluna aday olma kararının bulunmadığını açıkladı.
  • Vardar, seçim sürecindeki mevcut adayların listelerinde yer almayacağını belirtti.
  • Vardar, Hüseyin Yücel'in başkan adayı olması ve talebi halinde yalnızca onunla birlikte yönetim kadrosunda görev almayı değerlendirebileceğini ifade etti.

Süper Lig devi Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden Mete Vardar, kulüpte alınan olağanüstü seçim kararı sonrasında başkanlık veya yönetim kurulu üyeliğine aday olup olmayacağına dair resmi açıklamasını yaptı.

''ADAY OLMA YÖNÜNDE BİR KARARIM YOK''

Olağanüstü genel kurul kararı sonrası siyah-beyazlı camiadan yoğun destek, telefon ve ziyaret aldığını belirten Mete Vardar, gösterilen ilgi ve güven için teşekkür ederken, iş yoğunluğunu ve geçmişte görev aldığı iki yönetim kurulu dönemindeki tecrübelerini göz önünde bulundurduğunu ifade ederek,  "Beşiktaş camiasından şahsıma gösterilen ilgi, başkan adayı veya yönetim kurulu üyesi olarak görme arzusu beni son derece onurlandırmıştır. Ancak mevcut iş yoğunluğumu ve geçmiş dönem tecrübelerimi değerlendirdiğimde; bugünkü şartlar dâhilinde Beşiktaş başkanlığına ya da yönetim kuruluna aday olma yönünde bir kararımın bulunmadığını belirtmek isterim." dedi. 

HÜSEYİN YÜCEL ŞARTI

Seçim sürecindeki mevcut adayların listelerinde yer almayacağını açık bir dille ifade eden Vardar, "İleride Sayın Hüseyin Yücel’in Beşiktaş başkanlığına aday olması ve tecrübelerimle kulübümüze katkı sunmam yönünde bir talebinin bulunması halinde; yalnızca kendisiyle birlikte yeniden bir yönetim kadrosunda görev almayı değerlendirebileceğimi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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