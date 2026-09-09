Haberler

Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular Haber Videosunu İzle
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'in güneyindeki Dali vilayetini ziyaret eden Savunma Bakanı Taher al-Aqili'nin konvoyuna yönelik saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Yerel kaynaklar, konvoydaki bir aracın yakıldığını, Bakan'ın beraberindeki bazı kişilerin alıkonulduğunu ve Aqili'nin silahlı gruplar tarafından kuşatma altında tutulduğunu aktardı. Bakan'ın durumuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

  • Yemen'in Dali vilayetinde Savunma Bakanı Taher al-Aqili'nin konvoyuna eşlik eden bir askeri araç silahlı gruplarca saldırıya uğradı; saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu ancak kesin sayının açıklanmadığı bildirildi.
  • Silahlı grupların kentin giriş ve çıkışlarını kapatarak Bakan Aqili ve beraberindeki heyeti Bin Aboud askeri kampında kuşattığı ve bölgeden ayrılmasını engellemeye çalıştığı yerel kaynaklarca aktarıldı.
  • Bakan'ın esir alındığı veya sağlık durumuna ilişkin henüz Yemen Savunma Bakanlığı veya hükümetten doğrulanmış resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'in güneybatısındaki Dali vilayetinde tansiyon yükseldi. Savunma Bakanı Taher al-Aqili, bölgedeki cephe hatlarını ve birlikleri ziyaret etmek üzere vilayete gitti. Bakanın gelişi sırasında bazı silahlı gruplar kentin giriş ve çıkışlarındaki yolları kapattı.

KONVOYA SALDIRI DÜZENLENDİ

Yemen Monitor'ün askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Bakan Aqili'nin konvoyuna eşlik eden bir askeri araç saldırıya uğradı. Konvoyun önündeki yolu açmaya çalışan aracın hedef alınması sonucu ölen ve yaralananların olduğu, ancak kesin sayının henüz açıklanmadığı bildirildi.

Bölgeden gelen diğer haberlerde ise konvoya yönelik çatışmalar sırasında RPG'lerin de kullanıldığı, konvoydaki araçlardan birinin tamamen yandığı öne sürüldü. Başka bir yerel kaynak da Bakan Aqili'ye ait konvoydaki bir aracın yakıldığını doğrularken, olayın nasıl gerçekleştiğinin henüz netleşmediğini belirtti.

SAVUNMA BAKANI KUŞATILDI

Yerel kaynaklar, silahlı grupların Bakan Aqili ve beraberindeki heyeti Bin Aboud askeri kampında kuşattığını bildirdi. Kentin çıkışlarının kapatıldığı ve Bakan'ın bölgeden ayrılmasının engellenmeye çalışıldığı aktarıldı.

Yemen Savunma Bakanı Taher al-Aqili

Bazı kaynaklar Bakan'ın ele geçirildiğini ileri sürerken, diğer kaynaklar kampta kuşatma altında olduğunu bildiriyor. Bu nedenle Aqili'nin esir alındığı yönündeki bilgiyi şu aşamada doğrulanmış kabul etmek mümkün değil. Yerel basın da Bakan'ın durumuyla ilgili haberlerin birbiriyle çeliştiğini aktarıyor.

KORUMALARI ALIKONULDU

Aden Time, Bakan'ın beraberindeki bazı kişilerin alıkonulduğunu, bir askeri aracın kullanılamaz hale getirildiğini ve başka bir aracın ele geçirildiğini yazdı. Başka bir Yemen kaynağı ise Bakan'ın üst düzey yardımcılarından biri ile bazı korumalarının esir alındığını öne sürdü.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Olayın ardından en kritik konu Bakan Aqili'nin durumu. Şu ana kadar Yemen Savunma Bakanlığı veya hükümetten Bakan'ın sağlık durumu ve bulunduğu yere ilişkin doğrulanmış ayrıntılı bir açıklama gelmedi. Yemen Monitor da çatışmaların ayrıntılarını ve can kaybı sayısını bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

'Beyaz'ın sonu da 'Kara' gibi oldu

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları hemen değiştirildi
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti

Listede Erdoğan da var! Tüm gözler cumartesi gününe çevrildi

Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi

Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman Çavuşun eşi hakkında karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme

Ortada kalan Icardi hakkında yeni gelişme
'Yalan söylemeyeceğim' diyen Luis Suarez, Fenerbahçe bombasını patlattı

"Yalan söylemeyeceğim" diyen Luis Suarez, Fenerbahçe bombasını patlattı
Mete Vardar'dan Beşiktaş başkan adaylığı hakkında açıklama

Beşiktaş başkan adaylığı hakkında açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadelede 'öncülük' mesajı

Cevdet Yılmaz'dan "öncülük" mesajı: Uluslararası iş birliği gündeminde
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı

Piyasalar bu haberle sarsıldı
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi

Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar