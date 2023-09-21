Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nde Dünya Alzheimer Günü etkinliği düzenlendi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 2016'dan bu yana hizmet veren Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nde Alzheimer'a yönelik toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde "Unutanları Unutmayalım" programı düzenledi. Bu anlamlı günde hasta ve hasta yakınlarını yalnız bırakmayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkezin hem hastalar hem de hasta yakınları için çok önemli bir tesis olduğunun altını çizerek; "Bizler çınarlarımızı çok seviyoruz. Onlar bizim dua makamımız ve cennetin birer kapısıdırlar" dedi.

Karatay Belediyesi tarafından, "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" dolayısıyla anlamlı ve özel bir etkinlik düzenlendi. "Unutanları Unutmayalım" temasıyla Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programda protokol üyeleri, hasta ve hasta yakınlarıyla tek tek ilgilenerek onlarla sohbet ederken; Konya Yardımsevenler Derneği tarafından 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'ne özel olarak hazırlanan konserin yanı sıra okunan şiirler, programa renk kattı.

"Bu yıl aynı zamanda merkezimizin 7. kuruluş yıldönümünü de kutluyoruz"

Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen Güney yaptığı konuşmada Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nin öneminden bahsetti. Merkezin 2016 yılından beri en iyi hizmeti verdiğini hatırlatan Figen Güney, "Bugün aynı zamanda 2016'da doğan merkezimizin de 7'nci yılını kutluyoruz. Merkezimizin hayata geçmesi ve bugünlere gelmesinde emekleri bulunan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Daha nice yıllara hep birlikte ulaşalım ve bu tür merkezler örnek olarak ülkemizin dört bir tarafında çoğalır inşallah. Biz 2016'da açıldık ve 2017'de 8 ülke arasından bu proje Dünya Sağlık Örgütü tarafından birinci seçildi. Daha nice güzel projede bir arada olmayı arzu ediyoruz" dedi.

"Çınarlarımız bizim dua makamımızdır"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde Alzheimer konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla söz konusu programı düzenlediklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, "Bizler büyüklerimizi ve çınarlarımızı çok seviyoruz. Bizim gelenek, örf, adet ve dinimizde onlara öf bile denmemesi gerekiyor. Çünkü onlar bizim çınarlarımız, dua makamımız ve cennetin birer kapısıdırlar adeta. Rabbim onları başımızdan eksik etmesin. Bizler onlara her zaman değer vereceğiz. Konya'da hep birlikte birçok hizmete imza atıyoruz. Ancak ben en çok bu merkeze önem veriyorum. Böyle bir güzel merkezi ilçemize kazandırdığı için önceki dönem belediye başkanımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum. Bizler de bu hizmeti büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl açılışını yapacağımız Engelsiz Yaşam Merkezi, Konya'mızın ve ülkemizin en büyük engelsiz yaşam merkezi olacak. Burada olduğu gibi o projemiz de tamamlandığında yine engelli bireyleri evlerinden alacağız ve günübirlik olarak hem eğitimlerine hem de rehabilitelerine katkı sunacağız. Bu sayede hasta yakınlarımızın da özel yaşamlarına vakit ayırmalarını sağlamış olacağız. İlçemiz ve insanımız için ne gerekiyorsa yapmayı sürdüreceğiz. Şehrimizi, insanımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Mehmet Koç, "Türkiye'ye örnek bir proje olarak başlayan bu merkez artık dünyada da rol model bir konuma gelmiş durumda. Bu, gerçekten de büyük bir onur ve gurur verici bir durum. Sağlık hizmetlerinde dünyayla yarışır bir noktadayız. Konya olarak da çok iyi durumdayız. Bizim insanımız her şeyin en güzeline layıktır. Bizler size hizmet ettiğimiz için mutluyuz" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise, "Karatay Belediyemizin 2016'da açtığı Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi, sadece bir yıl sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün örnek gösterdiği bir kuruluş haline geldi. Dolayısıyla burada verilen hizmetler, verdiği memnuniyetin dışında aynı zamanda bir rol model de oluyor ve bu hizmetlerin yaygınlaşmasına da vesile oluyor. Burada verilen hizmetler çok kıymetli. Buranın hayata geçmesi ve hizmet vermesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Açılışa, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen Güney ve yönetimi, Alzheimer hastaları ve hasta yakınları katıldı. - KONYA