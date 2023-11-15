İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetlerini durdurdu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskın sonucunda sağlık hizmetlerinin tamamen durduğu belirtildi. Yüzlerce hasta ve yaralının hayati tehlikesi söz konusu olduğu belirtilirken, İsrail askerlerinin hastaneye giriş çıkışları engellediği ve Filistinlileri alıkoyduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin tümüyle durduğu bildirildi.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMI DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridi'nde 1 aydan fazla süredir katliam gerçekleştiren İsrail ordusu, kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı yapmadan masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail Gazze'deki hastaneleri de vururken, bölgede yaşanan son gelişme endişeleri artırdı

ŞİFA HASTANESİ'NDE SAĞLIK HİZMETLERİ TÜMÜYLE DURDU

Şifa Hastanesi'nden güvenlik gerekçesiyle adını açıklamak istemeyen bir kaynak, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinlileri içeride alıkoyduğunu söyledi. İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi'ndeki sağlık hizmetlerinin tümüyle durduğunu aktaran kaynak, "Hizmetlerin durması nedeniyle yüzlerce hasta ve yaralının hayati tehlikesi söz konusu. Nitekim insanların yaraları çürümeye başladı, bu da salgın hastalıklara yol açabilir." dedi.

İSRAİL ASKERLERİ, FİLİSTİNLİLERİ HASTANEDE ALIKOYUYOR

İsrail askerlerinin buraya sığınan Filistinlileri binalarda alıkoymaya devam ettiğini ve Şifa Hastanesi'ne giriş çıkışları engellediğini aktaran kaynak, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi diyaliz bölümünde konuşlandığı ve diğer bölümleri de kuşatma altına aldığını ifade etti. Filistinli kaynaklar, Şifa Hastanesi'ndeki durumun son derece trajik olduğuna işaret etti.

İSRAİL ORDUSU, ŞİFA HASTANESİ'NE BASKIN DÜZENLEMİŞTİ

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti. Baskının ardından İsrail Ordu Radyosu, Şifa Hastanesi'nde İsrailli esirlerin bulunduğuna dair bir belirtiye rastlanmadığını duyurmuştu.

NETANYAHU ŞİFA HASTANESİ'NE YAPILAN BASKINLA ÖVÜNDÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "ulaşamayacakları yer olmadığını" ileri sürerek, yüzlerce yaralı ve yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Şifa Hastanesi'ne yapılan baskınla övündü. Başbakanlık Basın Ofisi'nden yayımlanan görüntülerde Netanyahu, Gazze Şeridi'nde "ulaşamayacakları yer olmadığını" öne sürerek, şunları söyledi: "Gazze'yi istila edemeyeceğimizi söylediklerini hatırlıyor musunuz? İstila ettik. Gazze şehrinin kenar mahallelerine ulaşamayacağımızı söylediler, ulaştık. Şifa Hastanesi'ne giremeyeceğimizi söylediler, içeri girdik."