Hastanelerde yeni dönem! 'QR Kod Temizlik Uygulaması' yaygınlaşıyor
Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından farklı illerde pilot olarak uygulanan 'QR Kod Temizlik Uygulaması' yurt genelinde yaygınlaştırılıyor. Sağlık tesislerindeki tuvalet ve asansörlere QR kodlar yerleştirilirken vatandaşlar bu kodu cep telefonlarıyla okutarak karşılarına çıkan ekrandan ortamın temizlik durumunu öğrenecek.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, dijitalleşme adımlarına bir yenisini ekleyerek farklı illerde pilot olarak uygulanan 'QR Kod Temizlik Uygulaması'nı, hastanelerde temizlik süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek amacıyla ülke genelinde hayata geçiriyor.

TUVALET VE ASANSÖRLERE QR KODLAR YERLEŞTİRİLDİ

Uygulama kapsamında sağlık tesislerindeki tuvalet ve asansörlere QR kodlar yerleştirildi. Vatandaşlar, hastalar, hasta yakınları ve personel, bu kodu cep telefonlarıyla okutarak karşılarına çıkan ekrandan ortamın temizlik durumunu; 'Temiz', 'Kısmen temiz' veya 'Kirli' seçenekleriyle değerlendirebiliyor.

ANINDA SMS İLE BİLDİRİM GİDİYOR

Seçim yapılmasının ardından ilgili personel ve yöneticilere anında SMS ile bildirim gidiyor. Sistemle birlikte hastanelerde hijyen standartlarının daha etkin korunması, çalışan, hasta ve ziyaretçi memnuniyetinin ise artırılması hedefleniyor.

"TEMİZLİK KOŞULLARINI DAHA ÜST SEVİYELERE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Uygulama ile ilgili açıklamada bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, "Temizlik koşullarını daha üst seviyelere taşıyabilmek amacındayız. Tuvaletler olsun, asansörler olsun düzenli olarak temizleniyor ama her bir saatte bir temizleme rutinde yapılabiliyor. Bunu biraz daha yaygınlaştırabilmek, daha temiz koşullar oluşturabilme adına halkımızla birlikte ve diğer temizlik personeli haricindeki personellerimizle birlikte temizlik koşullarını daha üst seviyeye çekmeye çalışıyoruz" dedi.

"YÜZDE 30 ORANINDA HASTA MEMNUNİYETİ GÖRDÜK"

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü döneminde uygulamayı hayata geçirdiklerini aktaran Usta, "Biz bunu özellikle İl Müdürü olduğum dönemde Trabzon'da uyguladık. Trabzon'da yüzde 30 oranında hasta memnuniyetine yansımalarını gördük. Hijyen koşulu için söylüyorum. Çalışan açısından da aynı şey geçerliydi ama daha da önemlisi saatli bir temizlik periyodu yapıyorsun, her tuvalete sürekli bir personel koyamayacağından yola çıkarak saatte bir yaptığım temizliği, kirli ise hemen temizleme durumunu oluşturarak, daha hızlı ve güvenilir şekilde hem tuvaletlerin hem de asansörlerin kullanılmasını sağlamış oluyoruz. Hizmet alan vatandaşlarımız ve personelimiz açısından da daha güvenle, daha hijyenik anlamda güvenle baktıkları tesisler ortaya çıkarmış oluyoruz. İnşallah kullanıldıkça da vatandaşımızın katılımı oldukça da bundaki memnuniyet oranı daha da yukarılara çıkacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Sağlık
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

Hırsızlara arsizlara da bir kod lütfen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

İyi bir uygulama

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
