Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı

Fransa'nın Commercy kentinde yaşayan ve yaklaşık 2-3 yıldır karın şişliği şikayetleri bulunan 75 yaşındaki Gülhanım Aşkın, son 1 ayda şikayetlerinin hızla artması üzerine Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'ne başvurdu.

KARNINDAN 30 SANTİM UZUNLUĞUNDA 10,5 KİLOLUK KİTLE ÇIKTI

Yapılan tetkikler ve özellikle tomografi sonuçlarında, karın arka duvarından kaynaklanan oldukça hacimli bir kitlenin varlığı belirlendi. Hastanın nefes almakta ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürmekte zorlanması nedeniyle ameliyat kararı alındı. Yaklaşık 30 santimetre çapında ve 10,5 kilogram ağırlığında büyük bir kitle Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla çıkarıldı.

"MESLEK HAYATIMDA İLK KEZ BU BÜYÜKLÜKTE BİR KİTLE ÇIKARDIM"

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, "Hastamız karın şişkinliği şikayetiyle bize başvurdu. Yapılan tetkiklerde karın arka duvarından kaynaklanan oldukça büyük bir kitle tespit ettik. Ameliyatta yaklaşık 30 santimetre çapında, çevre organlara baskı yapan bir kitle ile karşılaştık. Titiz bir çalışma ile özellikle karın arka duvarındaki büyük ana damarlara zarar vermeden kitlenin tamamını çıkardık. Ameliyat sonrası hastamızın şikayetleri hızla azaldı. Kitleyi tarttığımızda yaklaşık 10,5 kilo olduğunu gördük. Meslek hayatımda ilk kez bu büyüklükte bir kitle çıkardım. Ameliyatın başarılı geçmesinden dolayı mutluyum" dedi.

"GÖRENLER 'NE KADAR KİLO ALMIŞSIN' DİYORLARDI"

Sağlığına kavuşan Gülhanım Aşkın ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Karın şişliğim giderek arttı. Nefes alamaz, yürüyemez, yemek yiyemez hale geldim. Birden büyüdü. Görenler 'ne kadar kilo almışsın' diyorlardı. Ben bunun kilo olmadığını söylüyordum. Doktorumuzdan Allah razı olsun, beni kurtardı. Hocamız sayesinde yeniden sağlığıma kavuştum."

Başarılı ameliyat sonrası Aşkın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.